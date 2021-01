FC Twente slaat toe in Bundesliga en huurt voormalig aanvaller van FC Utrecht

Maandag, 4 januari 2021 om 16:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:27

FC Twente staat op het punt om Issah Abass te contracteren, zo bevestigt technisch directeur Jan Streuer aan RTV Oost. De 22-jarige aanvaller wordt de rest van het seizoen gehuurd van 1. FSV Mainz. De Eredivisionist speelt daarmee in op het vertrek van Lazaros Lamprou, Alexander Jeremejeff en Halil Dervisoglu, wiens huurperiodes in januari werden beëindigd.

Trainer Ron Jans beschikt met Danilo, Queensy Menig en Václav Cerny over zijn gedroomde voorhoede en Abass wordt dan ook vooral voor de breedte aangetrokken. De aanvaller kwam dit seizoen slechts tot twee korte invalbeurten in de Bundesliga en zit bij Mainz meestal niet bij de wedstrijdselectie. Vorig seizoen speelde Abass op huurbasis voor FC Utrecht. In de Domstad kwam de Ghanees tot vijftien competitieduels (tien keer als basisspeler), waarin hij twee keer scoorde.

Door de financiële situatie van de club kan FC Twente het zich niet veroorloven om spelers te kopen. De Enschedeeërs haalden in de zomer met Kik Pierie, Danilo (beiden Ajax), Cerny (FC Utrecht), Luka Ilic (Manchester City) en Tyronne Ehuebi (Benfica) succesvolle huurspelers binnen, maar niet alle leenspelers bleken een schot in de roos. Lamprou, Jeremejeff en Dervisoglu kwamen nauwelijks aan spelen toe en zijn teruggestuurd naar respectievelijk PAOK Saloniki, Dynamo Dresden en Brentford.

Streuer sluit nog een aanwinstebij FC Twente niet uit. "Er zijn drie spelers vertrokken, daar komt er één voor terug en misschien een tweede, maar dat gaan we nog bekijken", aldus de directeur. "Er komen er geen drie", zegt Streuer. "Dan moet het wel een aanvallende speler zijn. Maar hij moet wel passen in het systeem. Dat is ook bekend. We halen gaan targetspits zodat hij af en toe kan invallen als we wat anders moeten doen."