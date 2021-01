Pratto kan niet wachten op clash Feyenoord met Ajax: ‘De zeventiende toch?’

Maandag, 4 januari 2021 om 15:33 • Laatste update: 16:09

Lucas Pratto kan aanstaande zondag zijn officiële debuut maken voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Desondanks kijkt de tussentijdse aanwinst uit Argentinië al over het duel op Het Kasteel heen. De van River Plate gehuurde spits heeft de kraker tegen Ajax op 17 januari alvast rood omcirkeld in zijn agenda. Feyenoord gaat die dag op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.

"De zeventiende toch?”, wordt Pratto maandag tijdens een online meeting met Nederlandse sportjournalisten geciteerd door onder meer De Telegraaf. De huurling is duidelijk een liefhebber van topwedstrijden. "Ik wil in elke wedstrijd honderd procent presteren, maar het klopt wel dat ik houd van belangrijke wedstrijden en ik heb laten zien dat ik op cruciale momenten goed presteer. Dat heb ik bij al mijn clubs laten zien, met doelpunten. Ik ben in dat soort wedstrijden misschien nog net wat meer geconcentreerd en gefocust."

Pratto geeft eerste interview en wil Feyenoord naar landstitel leiden

De nieuwe spits van Feyenoord begint met veel ambitie aan zijn Nederlandse avontuur. Lees artikel

Pratto is wel wat gewend op het gebied van krakers. Als speler van River Plate stond hij namelijk meer dan eens tegenover aartsrivaal Boca Juniors. "Ik kijk er wel ontzettend naar uit om 'De Klassieker' te mogen ervaren. Jammer dat er nog geen publiek bij mag zijn, maar ik hoop dat ik zal spelen en heb er heel veel zin in. Ik voel me in ieder geval ontzettend goed en ben er klaar voor. Ik heb hier al individueel getraind en de testuitslagen waren goed. De fysio en het medisch team van Feyenoord waren ook zeer tevreden. Ik heb mij in die periode hiervoor ook fit gehouden in Argentinië", benadrukt de nieuwbakken Feyenoord-spits.

De 32-jarige aanvaller noemt de verhuurperiode bij Feyenoord een 'unieke kans': "Ik had rustig op mijn plek kunnen blijven zitten bij River Plate, waar ik het heel goed naar mijn zin had en waar iedereen van me hield. Maar zoals ik al vaker had aangegeven, wilde ik graag nog eens bij een grote club met een mooie historie uit Europa spelen. Dat was een droom. De club gunde mij van harte deze stap", aldus Pratto, die een langer verblijf bij Feyenoord niet bij voorbaat uitsluit. "Het is nu voor een half jaar. Ik weet niet wat de club van mij verwacht, maar wie weet wordt het daarna wel voor een langere tijd." Zijn contract bij River Plate loopt nog anderhalf jaar door.