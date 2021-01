Opvallende afwezige op training Ajax mogelijk slecht nieuws voor duel met PSV

Maandag, 4 januari 2021 om 15:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:08

David Neres heeft maandag niet meegetraind bij Ajax en moet mogelijk de topwedstrijd van zondag tegen PSV missen. Eerder meldde De Telegraaf nog dat de Braziliaanse vleugelspits op tijd hersteld zou zijn voor het duel. Dat geldt vermoedelijk in ieder geval wél voor Mohammed Kudus en Noussair Mazraoui, die deelnamen aan de groepstraining.

Neres liep op 1 december een kuitblessure op in het uitduel met Liverpool (1-0 verlies). De 23-jarige aanvaller postte een dag later een foto op Instagram waarop te zien was dat hij een brace om zijn rechteronderbeen droeg. Neres werkt sindsdien aan zijn herstel en moest de laatste zes wedstrijden van Ajax in 2020 missen door de kwetsuur.

Kudus meldde zich maandag na meer dan drie maanden afwezigheid weer op de groepstraining bij Ajax. De middenvelder liep op 21 oktober in de thuiswedstrijd tegen Liverpool (0-1 nederlaag) een zware knieblessure op. Mazraoui maakte eveneens zijn rentree op het trainingsveld. De rechtsback sukkelde de hele maand december met een onbekende blessure, mogelijk overbelasting.

Uit de foto's die Ajax deelt op sociale media blijkt dat naast Neres ook Lassina Traoré en Brian Brobbey ontbraken. Dat is geen verrassing, want de twee spitsen werden nog niet terugverwacht. Brobbey viel op 9 december tegen Atlanta in de rust uit met een hersenschudding en is sindsdien afwezig, terwijl Traoré vier dagen eerder tegen FC Twente na de eerste helft geblesseerd afhaakte met een bovenbeenblessure.