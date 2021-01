Uruguayaanse vakbond woest over schorsing Cavani: ‘Discriminatie van de FA’

Maandag, 4 januari 2021

De Uruguayaanse spelersvakbond (AFU) komt maandag met een woedende reactie op de schorsing die Edinson Cavani van Manchester United heeft opgelegd gekregen door de Engelse voetbalbond (FA). De AFU is van mening dat de Engelse bond geen enkel respect heeft getoond voor de Uruguayaanse cultuur en spreekt zelfs van een daad van discriminatie. Verder klinkt een dringend verzoek om de schorsing per direct in te trekken.

Cavani moet drie wedstrijden toekijken vanwege een Instagram Story gericht aan een vriend, met daarin de woorden 'gracias, negrito', wat vertaald kan worden als 'bedankt, kleine zwarte'. De schorsing leidt met name in zijn thuisland Uruguay tot veel onbegrip, daar het woord ‘negrito’ een gangbare term is in het Zuid-Amerikaanse land. De AFU benadrukt dat ook in een uitgebreide persverklaring.

"Ten eerste moeten we het arbitraire gedrag van de FA veroordelen", schrijft de Uruguayaanse spelersvakbond. "In plaats van racisme te veroordelen, heeft de FA zelf een discriminerende daad gepleegd tegen de cultuur en de manier van leven van het Uruguayaanse volk. De sanctie toont de bevooroordeelde, dogmatische en etnocentrische visie van de FA, met als gevolg een subjectieve interpretatie van de feiten."

De AFU stelt dat Cavani absoluut geen kwade intenties had met zijn post. "Edinson Cavani heeft nooit iets gedaan dat als racistisch kan worden geïnterpreteerd. Hij gebruikte alleen een veelvoorkomende uitdrukking in Latijns-Amerika om een goede vriend liefdevol aan te spreken. Dat de kwestie nu alleen wordt geïnterpreteerd door wat in de hoofden van directeuren bij de FA zit, is eigenlijk een pure discriminerende handeling, die volledig verwerpelijk is en tegen de Uruguayaanse cultuur is."

"Daarom willen we het onberispelijke karakter van Cavani en natuurlijk de cultuur van ons land benadrukken", vervolgt de spelersvakbond. "We zijn allemaal tegen elke vorm van discriminatie. Helaas drukt de FA met deze sanctie absolute onwetendheid en minachting uit voor een multiculturele visie op de wereld. We steunen in de basis antiracistisch beleid, maar dat is duidelijk totaal niet toepasbaar op deze casus. Dit straft niet één persoon, maar ook onze hele cultuur, onze manier van leven, wat echt een discriminerende daad is."

De FA moet volgens de Uruguayaanse spelersvakbond onmiddellijk zijn besluitvormingsprocessen met betrekking tot dit soort kwesties herzien. "Zodat de bond nooit meer soortgelijk onrecht begaat. De regelgeving moet rekening houden met de diverse verschillende levenswijzen en culturen van mensen. De eerste regel om racisme te bestrijden is het respecteren van verschillende levenswijzen en culturen."

Ook eist de AFU dat de schorsing van Cavani nietig wordt verklaard. De 33-jarige spits zat vrijdag tegen Aston Villa (2-1 winst) al zijn eerste wedstrijd van die schorsing uit. "Op grond van het voorgaande verzoeken we de FA om de sanctie die aan Cavani is opgelegd, onmiddellijk ongedaan te maken en zijn goede naam en eer in de wereld te herstellen, die zo oneerlijk is aangetast door deze verwerpelijke beslissing", besluit de AFU.