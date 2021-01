Verbazing over vakantie Feyenoord-speler: ‘Hoor graag waarheid van RIVM’

Maandag, 4 januari 2021 om 15:05 • Laatste update: 15:22

In aanloop naar de derby tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord van aanstaande zondag is er ophef ontstaan rondom Marcos Senesi. De centrumverdediger vierde onlangs tijdens de korte winterstop vakantie in geboorteland Argentinië, tot verbazing van Sparta-directeur Henk van Stee. "Ik was in de veronderstelling dat voetballers in zo’n situatie tien dagen in quarantaine moeten", aldus de bestuurder van de huidige nummer negen in de Eredivisie.

"Dat zijn althans de RIVM-richtlijnen waar wij ons bij Sparta aan houden", verduidelijkt Van Stee, als technisch directeur verbonden aan Sparta, maandag in een reactie aan het Algemeen Dagblad. "Ik was daarom in de veronderstelling dat dit ook zou moeten gelden voor Senesi. En ook voor Lucas Pratto (de Argentijnse aanwinst van Feyenoord, red.). Maar goed, misschien zijn de regels veranderd en hoeven spelers niet meer in quarantaine als ze vanuit het buitenland hier naar toe komen."

"Voor ons geldt in elk geval wel dat we de buitenlandse jongens in Nederland hebben gehouden tijdens de vrije periode. Datzelfde geldt voor spelers die misschien wel trek hadden gehad in een korte vakantie over de grens", vervolgt Van Stee, die zich verder niet wil bemoeien met het coronabeleid van Feyenoord. "Je zult mij niet horen zeggen dat Senesi en Pratto niet mogen spelen voor Feyenoord, hoor. Maar we zijn wel benieuwd naar de regelgeving. Ik zou hierover graag de waarheid willen horen van het RIVM. We zijn er immers heel benieuwd naar."

Casper van Eijk, clubarts van Feyenoord, benadrukt tegenover het Algemeen Dagblad dat de coronaregels niet worden overtreden in De Kuip. "De spelers zijn na een negatieve test teruggekeerd in Nederland, trainen apart en worden dinsdag opnieuw getest", aldus de medisch specialist. Beide clubs kregen eerder dit seizoen te maken met coronabesmettingen. Kort voor de derby in oktober vorig jaar maakte Sparta nog melding van drie coronagevallen binnen de organisatie.