Ajax boekt succes op TikTok en verslaat onder meer PSG en Real Madrid

Maandag, 4 januari 2021 om 14:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:32

Ajax mag dan vroegtijdig zijn uitgeschakeld in de Champions League, toch mengt de Amsterdamse club zich buiten het veld gewoon tussen de grootmachten op het Europese toneel. Het Spaanse Deportes&Finanzas meldt maandag dat Ajax het kalenderjaar 2020 wat betreft TikTok heeft afgesloten op de fraaie vierde plaats. Men moet alleen Barcelona, Liverpool en Champions League-winnaar Bayern München voor laten gaan.

Bovengenoemd sportmanagementbureau heeft berekend dat Ajax met zijn filmpjes op TikTok vorig jaar in totaal 28,2 miljoen interacties wist te vergaren. Menig video leverde meer dan een miljoen kijkers op. In de filmpjes die de social media-afdeling van Ajax produceert ligt de focus met name op de activiteiten van spelers op het trainingsveld en in hun vrije tijd. Daarnaast komen de mooiste doelpunten ook geregeld voorbij op het platform, dat inmiddels wordt gevolgd door ruim 1,5 miljoen Ajax-fans.

Barcelona is met maar liefst 45,5 miljoen interacties de onbetwiste koploper, met Liverpool (35, 1 miljoen) en Bayern (29,4 miljoen) die de top drie compleet maken. Ajax weet in de top tien van TikTok-accounts onder meer Paris Saint-Germain (26 miljoen), Real Madrid (23,5 miljoen) en Manchester City (22,5 miljoen) achter zich te laten. Medio 2020 werd al duidelijk dat Ajax met name via TikTok qua volgers afstand nam van concurrenten PSV en Feyenoord.

