Marca: Barcelona wilde Real Madrid aftroeven met toptransfer

Maandag, 4 januari 2021 om 14:28 • Jeroen van Poppel

Barcelona heeft onlangs een poging ondernomen om David Alaba voor de neus van Real Madrid weg te kapen, zo meldt Marca. De club van trainer Ronald Koeman heeft de verdediger van Bayern München, die beschikt over een aflopend contract, een voorstel gedaan, maar kan bij lange na niet voldoen aan de financiële eisen van de 28-jarige Oostenrijker.

Pini Zahavi, de zaakwaarnemer van Alaba, heeft de onderhandelingen met Barça direct na het horen van het eerste voorstel afgebroken. De Catalanen zullen zich nu volledig richten op de komst van Eric García, die bij Manchester City eveneens transfervrij kan vertrekken. Barcelona hoopt de negentienjarige Spanjaard nog deze maand in te lijven voor een relatief kleine transfersom, al wenst City daar voorlopig niet aan mee te werken. Volgens Fabrizio Romano is García al persoonlijk akkoord met Barça en is alleen nog de vraag wanneer hij in het Camp Nou te bewonderen zal zijn.

Alaba en Zahavi staakten in november al de contractonderhandelingen met Bayern München. De centrumverdediger annex linksback lijkt daardoor aan het einde van het seizoen transfervrij te vertrekken. Real Madrid heeft de beste papieren om de 73-voudig international in te lijven, zo meldde Marca eerder al. De sportkrant claimt dat Alaba een contract tot medio 2025 kan ondertekenen en iets meer dan tien miljoen euro netto per seizoen kan gaan verdienen. Dat komt neer op een slordige 190.000 euro per week én in de buurt van zijn eisen die Alaba richting Bayern had.

Voor Alaba zou Real Madrid bovendien altijd al zijn droomclub zijn geweest. Voor de Koninklijke is de bijna transfervrije Oostenrijker vanwege zijn veelzijdigheid een ideale versterking: Alaba wordt in eerste instantie gezien als de opvolger van aanvoerder Sergio Ramos, wiens aflopende contract nog altijd niet verlengd is door Real Madrid. Verder kan hij in geval van nood uit de voeten op de linksbackpositie én als verdedigende middenvelder.