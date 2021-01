ED: Basisplaats Marco van Ginkel tegen Ajax ‘natuurlijk uitgesloten’

Maandag, 4 januari 2021 om 13:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:40

Het is uitgesloten dat Marco van Ginkel zondag speeltijd krijgt in de uitwedstrijd van PSV tegen Ajax, zo voorspelt Eindhovens Dagblad maandag in een analyse over de selectie van trainer Roger Schmidt. De regionale krant verwacht dat de weer fitte middenvelder rustig gebracht zal worden door de technische leiding in Eindhoven. Men gaat ervan uit dat Van Ginkel pas in de eindfase van dit seizoen een prominentere rol zal vervullen bij PSV.

"PSV heeft met Ibrahim Sangaré en Pablo Rosario op het defensieve deel van het middenveld twee fitte en ingespeelde pionnen en Schmidt zal dat duo nu niet uit elkaar willen trekken", benadrukt bovengenoemde krant nog maar eens. Van Ginkel moet zich eerst maar eens een poos bewijzen op de trainingen van PSV en daarnaast zijn kans grijpen bij schorsingen, blessures en vormverlies bij andere middenvelders in Eindhoven. De inmiddels 28-jarige Van Ginkel, door het Eindhovens Dagblad omschreven als 'extra luxe' voor PSV, kan gezien zijn leeftijd niet langer uitkomen voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. De leeftijdsgrens in die competitie ligt namelijk op 23 jaar.

Van Ginkel, de laatste jaren geteisterd door knieblessures, kan inmiddels weer voluit trainen bij PSV. Zijn knie is weer volledig belastbaar, zo klinkt het. Vanwege een gebrek aan wedstrijdritme is het echter niet aannemelijk dat de van Chelsea gehuurde middenvelder al snel voor de leeuwen zal worden gegooid door Schmidt. Van Ginkel, bezig aan zijn vierde periode in het Philips Stadion, kwam op 6 mei 2018 voor de laatste keer in actie namens PSV. Daarna volgde een periode vol blessureleed, waardoor een definitieve doorbraak bij Chelsea uitbleef. De voormalig Vitessenaar is eventueel ook als aanvallende middenvelder inzetbaar, al is de met onder meer Mario Götze, Mohamed Ihattaren en Cody Gakpo de concurrentie behoorlijk groot.

Schmidt kan naast Van Ginkel ook weer beschikken over Eran Zahavi, Érick Gutiérrez, Armando Obispo en Ryan Thomas. Gutiérrez lijkt in hetzelfde schuitje te zitten als Van Ginkel, daar Adrian Fein en Jorrit Hendrix voorlopig de voorkeur lijken te hebben op het PSV-middenveld. Mauro Junior traint nog apart van de groep, al lijkt hij op korte termijn weer te kunnen aanhaken bij de A-selectie van PSV. Vanwege zware kruisbandblessures komen Maxi Romero en Richard Ledezma dit seizoen niet meer in actie voor de nummer twee in de Eredivisie.