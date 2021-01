Tottenham Hotspur krijgt verzoek om totaal mislukte huurperiode af te breken

Maandag, 4 januari 2021 om 13:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:27

Benfica heeft Tottenham Hotspur verzocht om Gedson Fernandes terug te sturen naar Portugal, zo meldt Sky Sports. De 21-jarige middenvelder heeft in twaalf maanden tijd geen indruk weten te maken bij the Spurs en Benfica hoopt dat zijn huurperiode, die nog tot aan het einde van het seizoen loopt, voortijdig wordt afgebroken.

Tottenham slaagde er in januari vorig jaar in om Gedson Fernandes voor een periode van achttien maanden te huren. Daarvoor werd een vergoeding van vierenhalf miljoen euro betaald, met in het huurcontract een optie tot koop van vijftig miljoen euro. In zijn eerste halve seizoen mocht de Portugees van manager José Guardiola nog zeven keer kort invallen in de Premier League, maar in de huidige jaargang heeft Gedson Fernandes nog geen enkele competitieminuut gespeeld.

De centrale middenvelder werd niet ingeschreven voor de Europa League en daarom bleven zijn speelkansen dit seizoen beperkt tot slechts 62 minuten in de achtste finale van de EFL Cup tegen Chelsea (1-1, winst na strafschoppen). Mourinho geeft op het middenveld de voorkeur aan onder meer Pierre-Emile Höjbjerg, Moussa Sissoko, Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso en Harry Winks.

De kans is dan ook groot dat Gedson Fernandes voortijdig terugkeert bij Benfica. Mourinho sprak al in november over de situatie van zijn landgenoot bij Tottenham. "De situatie is voor mij geen enkel probleem, eerder een oplossing", aldus Mourinho. "Het is een ontzettend comfortabele situatie dat hij in de selectie zit, ook al speelt hij niet. Ik zal nooit degene zijn die hem gaat dwingen om te vertrekken of die zal zeggen dat hij hier niet meer gewenst is. Maar ik snap de situatie van deze jongen en Benfica."