KNVB bezorgt Kuipers mijlpaal met aanstelling voor Ajax - PSV

Maandag, 4 januari 2021 om 12:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:46

De topper tussen Ajax en PSV van aanstaande zondag staat onder leiding van Björn Kuipers, zo heeft de KNVB maandagmiddag wereldkundig gemaakt. De Nederlandse toparbiter wordt in de Johan Cruijff ArenA geassisteerd door Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. De aftrap van het duel der titelkandidaten in Amsterdam begint zondagmiddag om 16.45 uur. Koploper Ajax begint met een punt voorsprong op PSV (34 om 33) aan de tweede seizoenshelft.

Voor Kuipers is het de tiende keer dat de KNVB hem naar de topper tussen Ajax en PSV stuurt. De laatste keer dateert uit het seizoen 2019/20, toen de Amsterdamse club op eigen veld met 1-0 te sterk bleek voor de bezoekers uit Eindhoven. Ruim twee maanden later, in april 2020, werd het Eredivisie-seizoen definitief stilgelegd vanwege de coronacrisis. Het is de de eerste keer dat Ajax en PSV elkaar in deze jaargang treffen in competitieverband.

De KNVB heeft Dennis Higler aangesteld voor de stadsderby tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord, die zondag enkele uren (om 12.15 uur) voor de ontmoeting tussen Ajax en PSV op het programma staat. Een dag eerder is Danny Makkelie de scheidsrechter bij de uitwedstrijd van nummer vier Vitesse tegen Heracles Almelo. Eerder deze maandag kwam naar buiten dat Makkelie één van de zeven arbiters is bij het WK voor clubteams.

De topscheidsrechter uit Nederland is de enige afgevaardigde uit Europa voor het toernooi dat tussen 1 en 11 februari plaatsvindt in Qatar. Makkelie neemt zijn vaste assistenten Hessel Steegstra en Mario Diks mee, terwijl Kevin Blom en Jochem Kamphuis als VAR zullen fungeren. Vanwege de strenge gezondheidsregels dienen de Nederlanders zich een week voor aanvang al te melden in Qatar. Het deelnemersveld is overigens nog niet compleet. Alleen Champions League-winnaar Bayern München, Auckland City en Al-Duhail zijn reeds zeker van deelname aan het WK voor clubs.