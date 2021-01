‘Juventus krijgt transferverzoek na nieuwe basisplaats voor Matthijs de Ligt’

Maandag, 4 januari 2021 om 12:18

Merih Demiral heeft een transferverzoek ingediend bij Juventus, zo meldt Fanatik. Volgens de Turkse sportwebsite is de 22-jarige verdediger ongelukkig met het gebrek aan een basisplaats bij la Vecchia Signora en wil hij met speeltijd elders zijn plek in het Turkse elftal op het aanstaande EURO 2020 veiligstellen.

Demiral begon het seizoen in de basis bij Juventus: de mandekker vormde regelmatig een driemanscentrum met Leonardo Bonucci en Danilo. In november liep Demiral een spierblessure op, die hem na een nieuwe terugslag tot eind december aan de kant hield. Inmiddels lijkt trainer Andrea Pirlo de voorkeur te geven aan een verdedigend centrum bestaande uit slechts twee verdedigers: doorgaans kiest de oefenmeester voor de inmiddels van een schouderblessure herstelde Matthijs de Ligt en Bonucci, zo ook zondag tegen Udinese (4-1 winst). Ook Giorgio Chiellini, die eind december terugkeerde van een spierblessure, lijkt in de pikorde hoger te staan dan Demiral.

Hoewel Demiral tegen Udinese pas voor het eerst weer terug bij de wedstrijdselectie was (hij bleef de hele wedstrijd op de bank), heeft hij volgens Fanatik zijn conclusies al getrokken. Demiral, die door Juventus in 2019 voor achttien miljoen euro van Sassuolo werd overgenomen, heeft naar verluidt te horen gekregen dat hij voor vijftig miljoen euro mag vertrekken.

Vanuit Spanje zouden Real Madrid en Atlético Madrid belangstelling hebben, terwijl Liverpool, Tottenham Hotspur en Leicester City vanuit Engeland interesse zouden tonen. Afgelopen zomer kreeg Juventus volgens Fanatik al enkele huuraanbiedingen met optie tot koop voor Demiral, die zelf op dat moment niet mee wilde werken aan vertrek. Juventus wil in januari alleen meewerken aan een definitieve transfer: een huurperiode met eventuele optie tot koop wordt uitgesloten.