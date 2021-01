‘PSG pakt door na komst Pochettino en werkt aan deal van 40 miljoen’

Maandag, 4 januari 2021 om 11:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:55

Paris Saint-Germain wil de huurdeal van Moise Kean omzetten in een vast dienstverband, zo weet Sky Sports maandag te melden. Naar verluidt is de Franse grootmacht reeds in gesprek met Everton over de definitieve komst van de pas twintigjarige aanvaller. Met de deal tussen PSG en the Toffees is naar verluidt een bedrag van circa veertig miljoen euro gemoeid.

Kean maakte medio 2019 voor 32 miljoen euro de overstap van Juventus naar Everton. Zijn eerste seizoen op Goodison Park verliep echter teleurstellend, waarna afgelopen oktober op huurbasis de overstap naar PSG volgde. In Parijs is Kean helemaal opgeleefd, wat ook te zien is aan de statistieken van de huurling op Franse bodem. Tot dusver kwam de jongeling tot negen doelpunten in zestien wedstrijden in alle competities. Vooral de samenwerking met Neymar en Kylian Mbappé lijkt hem goed te bevallen.

Kean, met een contract tot medio 2024 bij Everton, liet zich onlangs lovend uit over Neymar en Mbappé. "Ik leer ontzettend veel van ze, het zijn twee van de beste spelers ter wereld", zo liet de PSG-aanvaller in december optekenen in de Franse media. "Ik ben echt blij dat ik samen met ze in één team speel, ik heb veel baat bij de samenwerking met dergelijke leiders." In de laatste wedstrijd vóór de jaarwisseling scoorde Kean in blessuretijd in het met 4-0 gewonnen thuisduel met Racing Strasbourg.

De tot aankomende zomer gehuurde Kean krijgt in ieder geval het komende halfjaar te maken met Mauricio Pochettino als trainer. De voormalig manager van Tottenham Hotspur werd vorige week aangesteld als opvolger van de in december ontslagen Thomas Tuchel. Het lijkt aannemelijk dat Pochettino de selectie van PSG op termijn wil versterken. In verschillende buitenlandse media leeft de verwachting dat hij zal proberen om Hugo Lloris en Harry Kane weg te lokken bij Tottenham. De geruchten over de komst van Lionel Messi gaan al langer de ronde, al lijkt Manchester City betere papieren te hebben om de Argentijnse spelmaker over te nemen van Barcelona.