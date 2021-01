‘Dan gaan mensen lachen, maar zet hem nou eens bij Feyenoord neer’

Maandag, 4 januari 2021 om 11:17 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:36

Arnold Mühren is onder de indruk van de prestaties van Henk Veerman in het shirt van sc Heerenveen. De rapporteur van De Telegraaf, die voor het Voetballer van het Jaar-klassement van de krant een tussenbalans opmaakt, brengt de boomlange spits zelfs in verband met Feyenoord, waar Nicolai Jörgensen dit seizoen mede door blessureleed nauwelijks nog aan scoren is toegekomen.

"Hij maakt zijn doelpunten en levert assists voor een ploeg die niet geweldig draait", verwijst Mühren naar de enigszins tegenvallende achtste plaats van Heerenveen halverwege het seizoen 2020/21. "Ik kijk wellicht door een gekleurde bril, omdat ik net als hij in Volendam woon, maar zet Veerman nou eens bij Feyenoord neer. Dan gaan mensen lachen, maar ik weet zeker dat hij ook daar zijn goaltjes meepikt." Veerman staat halverwege deze jaargang op negen doelpunten en drie assists in veertien optredens namens de Friese club in de Eredivisie.

Mühren krijgt wat betreft Veerman bijval van Ed de Goeij, voormalig doelman van Feyenoord. "Veerman gebruikt altijd goed zijn lichaam. Hij is zowel een afmaker als een aanspeelpunt. Dat werkt goed bij Heerenveen." Ook Kees Kist, voormalig topschutter van onder meer AZ, velt een positief oordeel over de aanvalsleider van Heerenveen: "Veerman werd in zijn eerste periode bij SC Heerenveen vaak gewisseld op momenten dat hij best lekker in de wedstrijd zat. Daarmee maak je een spits kapot. Johnny Jansen, de huidige trainer van SC Heerenveen, heeft er juist voor gekozen om hem de aanvoerdersband te geven en daarmee extra belangrijk te maken. Een hele slimme zet, want Veerman lijkt nu vol vertrouwen te zitten."

Volgens Mühren is naast Veerman ook Donyell Malen bezig aan een zeer sterk seizoen op clubniveau. "Hij is een constante factor bij PSV. Hij is snel, maakt prima goals, kan goed voetballen en is met zijn 21 jaar nog steeds piepjong. Ik denk dat hij op korte termijn de route van zijn oud-ploeggenoot Steven Bergwijn kan gaan volgen", doelt Mühren op de transfer van de vleugelaanvaller richting Tottenham Hotspur in 2020.