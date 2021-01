Ajax troeft Europese topclubs wellicht af: ‘Overmars volgt hem op de voet’

Maandag, 4 januari 2021 om 10:31 • Rian Rosendaal

Een nieuw huwelijk tussen Ajax en Christian Eriksen is niet bij voorbaat uitgesloten, zo oordeelt Ekstra Bladet maandag in een analyse over de middenvelder van Internazionale. Een terugkeer richting de Premier League lijkt voorlopig een realistischere optie te zijn, maar in Denemarken ziet men Ajax zeker als alternatief voor de spelmaker, die in het Giuseppe Meazza op een zijspoor is beland. Het gaat in het geval van de Amsterdamse club overigens wel om een huurovereenkomst. Eriksen speelde tussen 2008 en 2013 ook al voor Ajax.

"Ajax staat zeker niet bovenaan het verlanglijstje, maar het kan misschien wel de oplossing zijn", zo schrijft de Deense krant maandagochtend. "Eriksen beheerst de Nederlandse taal, kent de Eredivisie en Amsterdam als stad. Hij zal waarschijnlijk geen aanpassingsproblemen kennen. Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, volgt de situatie rondom Eriksen op de voet. Het lijdt geen twijfel dat men er alles aan zal doen om hem binnen te halen, mocht die mogelijkheid zich binnenkort voordoen." Struikelblok is wellicht het jaarsalaris van 7,5 miljoen euro, waardoor Eriksen alleen op huurbasis bij Ajax lijkt terug te keren.

Driessen doet aankoopsuggestie voor Ajax: ‘Zou goed binnen het beleid passen’

De chef voetbal van De Telegraaf adviseert directeur voetbalzaken Marc Overmars. Lees artikel

Ekstra Bladet denkt dat Eriksen als huurling van Ajax zijn loopbaan weer nieuw leven kan inblazen, wat ook weer voordelig lijkt te zijn voor Inter. Met speeltijd in Amsterdam stijgt de transferwaarde van de middenvelder, die dan in de zomer voor een mooi bedrag kan worden verkocht. Het is niet aannemelijk dat Eriksen, met een contract tot medio 2024 in Milaan, onder trainer Antonio Conte nog veel aan spelen zal toekomen. Een tussentijds vertrek lijkt dan ook de beste oplossing voor beide partijen.

Het Deense medium schuift tevens Paris Saint-Germain naar voren als mogelijke nieuwe werkgever van Eriksen. De voormalig Ajacied werkte bij Tottenham Hotspur enkele jaren samen met Mauricio Pochettino, de nieuwe trainer van PSG. Daarnaast wordt ook de link gelegd met het Barcelona van trainer Ronald Koeman. Mocht Eriksen willen terugkeren in de Premier League, dan komen onder meer Manchester United en Arsenal in beeld. Tot slot wordt ook een eventuele overstap naar de Bundesliga, met Bayern München als voornaamste kandidaat, besproken.