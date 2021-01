Arsenal verhuurt aankoop van 30 miljoen zonder minuut te hebben gespeeld

William Saliba maakt het seizoen op huurbasis af bij OGC Nice, zo weten Nice-Matin en de London Evening Standard te melden. In de overeenkomst tussen de Franse club en Arsenal is geen optie tot koop opgenomen. OGC Nice neemt het volledige salaris van de negentienjarige verdediger over, maar hoeft daarentegen geen huurvergoeding over te maken naar the Gunners. Nice-Matin stelt dat Saliba maandagochtend al medisch gekeurd zal worden in Zuid-Frankrijk.

Arsenal telde in de zomer van 2019 dertig miljoen euro neer om Saliba over te nemen van Saint-Étienne. De jonge verdediger bleef vervolgens nog een jaar in Frankrijk en maakte afgelopen zomer de langverwachte oversteek naar Londen, maar zijn verblijf aldaar verloopt voorlopig nog teleurstellend. Saliba speelde in het afgelopen halfjaar geen minuut in de hoofdmacht van Arsenal en zat zelfs nog nooit bij een Premier League of Europa League-wedstrijd op de reservebank. Tot dusver moest de verdediger het doen met acht optredens in Arsenal Onder-23.

Om die reden werd er de afgelopen tijd al gespeculeerd over een tijdelijk vertrek bij Arsenal. Zijn oude club Saint-Étienne werd lange tijd als de voornaamste kandidaat genoemd om Saliba tot het einde van het seizoen te huren, terwijl ook de naam van PSV nog even de revue passeerde. Canal Plus wist afgelopen week al te melden dat de verdediger een flink deel van zijn maandsalaris van 180.000 euro wilde inleveren om een tijdelijk vertrek te realiseren. Het is niet duidelijk of hij inlevert om de overstap naar OGC Nice te maken, maar de Franse club neemt in ieder geval wel zijn salaris over.

Nice is ondanks de torenhoge ambities voorlopig de nummer twaalf van de Ligue 1. Door de blessure van Dante zijn les Aiglons momenteel op zoek naar een nieuwe centrumverdediger en die lijkt nu met Saliba gevonden te zijn, nadat afgelopen dagen ook de namen van Mamadou Sakho (Crystal Palace) en Samuel Umtiti (Barcelona) vielen. De huurling van Arsenal wordt bij Nice een ploeggenoot van Kasper Dolberg, die sinds de zomer van 2019 in Zuid-Frankrijk voetbalt.

Saliba begon als zesjarige met voetballen en werd in zijn eerste jaren getraind door de vader van Kylian Mbappé. In 2016 maakte hij de overstap naar Saint-Étienne, waar hij twee jaar later zijn eerste contract tekende. In datzelfde jaar maakte hij als zeventienjarige zijn officiële debuut tegen Toulouse (3-2 winst). In de zomer van 2019 tekende hij voor vijf jaar bij Arsenal, dat hem direct uitleende aan Saint-Étienne. Ook Tottenham Hotspur liet destijds blijken serieus geïnteresseerd te zijn in de verdediger.