Broer Ramos gooit olie op het vuur met pikante retweet over Real Madrid

Maandag, 4 januari 2021 om 09:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:06

De toekomst van Sergio Ramos is ongewis. De aanvoerder, wiens contract over een halfjaar afloopt, heeft nog steeds geen akkoord bereikt met Real Madrid over een nieuwe verbintenis. Per 1 januari mag de verdediger met andere clubs praten. Dat Ramos aankomende zomer wellicht vertrekt bij de Koninklijke lijkt de ergernis te wekken van onder meer René Ramos, de broer en zaakwaarnemer van de Spaanse routinier.

René Ramos retweette een bericht van de Spaanse sportjournalist Alfredo Duro, die zich op Twitter afvraagt waarom Real op een dergelijke manier omgaat met een clubicoon als Ramos. "Iemand zal moeten uitleggen waarom we dit punt hebben bereikt. Er moet duidelijkheid komen over het feit dat de aanvoerder, een levende legende van Real, in een absurd rijtje is terechtgekomen met spelers die de mogelijkheid hebben om bij een andere club te tekenen", zo gaf Duro in duidelijke bewoordingen zijn mening over de patsstelling tussen Real en Ramos.

Alguien deberá explicar cómo y por qué hemos llegado a este punto, permitiendo que tu capitán, una de las leyendas del Madrid, aparezca en absurdas alineaciones de jugadores que hoy pueden firmar libremente por cualquier club!!!!! pic.twitter.com/zoNh0m5153 — Alfredo Duro (@alfredoduro1) January 1, 2021

De inmiddels 34-jarige Ramos lijkt via Instagram Stories een duidelijk signaal af te geven. Op de door de verdediger geplaatste foto is te zien hoe hij een zwarte aanvoerdersband om zijn mouw doet, met op de achtergrond het nummer Back in the Black van de rockgroep AC/DC. Het legendarische nummer gaat de doorstart van de rockformatie na de dood van zanger en voorman Bon Scott in 190. Ramos plaatst verder de tekst New Year bij de betreffende foto.

AS meldde afgelopen weekeinde nog dat Ramos op korte termijn zijn handtekening gaat zetten onder een nieuw contract bij Real. De captain van de Madrileense grootmacht zal echter wel akkoord moeten gaan met een behoorlijke salarisverlaging, zo klonk het in de Spaanse media. Real gaat door de coronacrisis uit van een verlies van driehonderd miljoen euro, waardoor er op financieel gebied een pas op de plaats moeten worden gemaakt. Mocht de situatie in de loop van het jaar verbeteren, dan kan Ramos juist weer salarisverhoging tegemoet zien.