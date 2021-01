Van Hooijdonk noemt opvolger voor Ten Hag: ‘Hem zou ik wel bij Ajax willen zien’

Maandag, 4 januari 2021 om 09:59 • Laatste update: 09:43

Pierre van Hooijdonk vindt het Erik ten Hag aan te rekenen dat Ajax niet is overwinterd in de Champions League, waarin de Amsterdammers het in de poulefase opnamen tegen Liverpool, Atalanta en FC Midtjylland. De oud-spits voorspelt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat de kritiek op de trainer van Ajax weleens ‘te heftig’ kan worden als de resultaten in januari tegenvallen.

“Ik vind dat je het Ten Hag mag aanrekenen dat Ajax de haalbare Champions League-poule niet is doorgekomen. Beleeft hij een matige januarimaand en boekt hij onverhoopt geen Europees succes, dan kan de kritiek wel eens te heftig worden. Dan duiken degenen die hem 'dat boertje uit Twente' vinden er gelijk weer op”, geeft Van Hooijdonk te kennen. Ajax eindigde als derde in de Champions League-groep en is daardoor na de winter veroordeeld tot de Europa League, waar in de zestiende finale Lille OSC de tegenstander is.

“Je moet je de vraag stellen: was Hakim Ziyech de meesterstrateeg van Ajax of was/is dat Ten Hag? Ik zeg Ziyech”, zo gaat de oud-spits en tegenwoordig analist verder. “Dat blijkt dit seizoen wel, nu het voetbal beduidend minder is. Een vertrek bij Ajax zou daarom goed zijn voor Ten Hag. Vanwege de slechtere prestaties in Europa én omdat zijn imago van boertje hem blijft achtervolgen. In het buitenland heeft hij dat stigma niet.”

“Ik kan alleen maar zeggen dat ik genoten heb van Ajax, vooral in dat Champions League-jaar dat zo jammerlijk eindigde tegen Tottenham Hotspur”, voegt FC Twente-trainer Ron Jans toe. “Dát voetbal, dát plezier, dat technisch vernuft; geweldig. Tot dan toe moesten we steeds horen dat ons voetbal in een diep dal zat. Ten Hag heeft er met Ajax voor gezorgd dat we als Nederlandse clubs weer met de borst vooruit durven lopen in Europa. Hij is een toptrainer.”

Als Ten Hag vertrekt, heeft Van Hooijdonk een idee wie zijn opvolger zou moeten worden. “Ik geniet erg van Wim Jonk bij FC Volendam. Een opleider is hij, een trainer onder wie spelers beter worden. Jonk speelt met zijn club het beste voetbal van de eerste divisie. Hem zou ik wel bij Ajax willen zien.” Overigens voorspelt Van Hooijdonk, evenals Jans, dat Ajax er dit seizoen met de landstitel vandoor zal gaan.