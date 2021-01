Pirlo hint naar Engelse deal voor Juventus: ‘Wij kunnen hem zeker gebruiken’

Maandag, 4 januari 2021 om 09:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:26

Het is niet onwaarschijnlijk dat Olivier Giroud Chelsea in deze transferperiode inruilt voor Juventus. De Franse aanvaller, die bij the Blues nauwelijks aan spelen toekomt, is een serieuze optie voor de Italiaanse grootmacht, zo bevestigde trainer Andrea Pirlo zondag na afloop van de 4-1 overwinning van Juventus op Udinese. Vanwege de spierblessure van Álvaro Morata is Pirlo op korte termijn op zoek naar versterkingen voor de voorhoede.

"Giroud? Die zouden wij zeker kunnen gebruiken", zo zei Pirlo in gesprek met DAZN. "Maar over deze zaken weet Fabio Paratici (technisch directeur Juventus, red.) meer dan ik. De transferperiode begint maandag officieel en binnen de club hebben we al besproken wat we doen als er kansen komen. We hopen in de komende dagen wat te kunnen doen." Giroud is in verschillende buitenlandse media al vaker gelinkt aan Juventus, terwijl ook Internazionale de situatie rondom de 34-jarige spits van Chelsea nog steeds lijkt te volgen.

Giroud beschikt over een aflopend contract bij Chelsea en het lijkt onwaarschijnlijk dat de samenwerking na dit seizoen een vervolgt krijgt. Mocht de Londense club nog wat willen verdienen aan de aanvaller, dan zal er deze maand zaken moeten worden gedaan. Giroud werd in januari 2018 overgenomen van Arsenal en de teller staat drie jaar later op 37 doelpunten in 103 wedstrijden. Dit seizoen kwam hij tot dusver tot slechts zes optredens in alle competities. Zondag tegen Manchester City (1-3 nederlaag) bleef Giroud negentig minuten op de bank zitten.

Pirlo greep het interview met DAZN tevens aan om Paulo Dybala een steuntje in de rug te geven. De Argentijnse aanvaller beleeft een moeizaam seizoen, al scoorde hij zondag wel in blessuretijd nog tegen Udinese. Dybala en Juventus hebben elkaar nodig. Hij heeft erg goed gewerkt op het trainingsveld afgelopen week en we zagen tijdens de wedstrijd dat hij fitter en sterker was. We lieten hem dan ook bewust tot het einde staan, in de hoop dat hij nog zou scoren", aldus Pirlo.