PSV neemt na zeven jaar afscheid van Peter Uneken: ‘Tijd voor een stap’

Maandag, 4 januari 2021 om 09:14 • Chris Meijer

Peter Uneken laat PSV na dit seizoen na zeven jaar achter zich, zo maken de Eindhovenaren via de officiële kanalen wereldkundig. De 48-jarige oefenmeester was in verschillende functies werkzaam binnen de jeugdopleiding van PSV en staat sinds de zomer van 2019 aan het roer bij het in de Keuken Kampioen Divisie uitkomende beloftenteam. “Ik heb een prachtige tijd gehad, maar het is tijd voor de volgende stap in mijn loopbaan”, laat Uneken weten op de website van PSV.

Uneken arriveerde in 2014 in Eindhoven, nadat hij de overstap van NEC Nijmegen naar PSV maakte. In de afgelopen zeven jaar was hij trainer van de Onder-17 en assistent bij de Onder-19 en Jong PSV, alvorens hij in de zomer van 2019 als eindverantwoordelijke werd aangesteld bij het beloftenteam als opvolger van Dennis Haar. Jong PSV eindigde het vorige door de coronapandemie afgebroken seizoen als achttiende en bezet nu zestiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

“De eerste lichting die ik onder mijn hoede kreeg, is de lichting die ik nu ook heb. Dat is een leuk detail”, zegt Uneken. “Ik heb bij PSV de kans gehad om me geleidelijk te ontwikkelen als trainer en ben er blij mee dat ik die ruimte heb gekregen. Jong PSV is een team met een bijzondere dynamiek, heb ik de afgelopen vier jaar ervaren. We spelen profvoetbal, maar we zijn ondergeschikt aan de A-selectie. Het gaat om opleiden, dat staat altijd voorop. En dat is hartstikke goed.”

“De opleiding van PSV staat als een huis. In mijn ploeg hebben dit seizoen, waarin we pas halverwege zijn, al zes spelers hun debuut gemaakt in het betaald voetbal”, gaat de trainer van Jong PSV verder. “Deze winterstop is Yorbe Vertessen doorgestroomd naar de A-selectie. Op zulke momenten zijn we op de PSV Academy hartstikke trots, want die doorstroming, daar draait het om. Voor mezelf ga ik nu op zoek naar een nieuwe dynamiek. Daar kijk ik als trainer/coach naar uit.”

