Ajacied aangewezen als ‘tegenvaller onder aankopen’: ‘Het is net iets te zoet’

Maandag, 4 januari 2021 om 08:28

Antony was in zijn eerste halfjaar in dienst van Ajax goed voor zeven doelpunten en acht assists in achttien officiële wedstrijden, maar heeft Kees Kist desondanks nog niet weten te overtuigen. De oud-spits van onder meer sc Heerenveen, AZ en Paris Saint-Germain, die als rapporteur actief is namens De Telegraaf, rekent de twintigjarige Braziliaanse aanvaller tot de ‘tegenvaller onder de aankopen’ in de tussenbalans van de voetballer van het jaar-verkiezing van de krant.

“Zelf ben ik niet zo’n liefhebber van Antony. Begrijp me niet verkeerd, want het is een goede voetballer. Maar het is mij allemaal net iets te zoet. Ik zie veel acties met weinig rendement”, geeft Kist te kennen in De Telegraaf. Collega-rapporteur Arnold Mühren, voormalig speler van onder meer Ajax, Ipswich Town en Manchester United, vindt ook Antony’s ploeggenoot Sean Klaiber nog niet overtuigen. “Als je hem vergelijkt met Sergiño Dest en Noussair Mazraoui, is hij natuurlijk niet van hetzelfde niveau. Maar Ajax haalt hem niet zomaar, denk ik dan.”

Mühren had ook meer verwacht van Bryan Linssen, die Vitesse afgelopen zomer transfervrij verruilde voor Feyenoord. “Je ziet het vaker bij voetballers, dat ze bezwijken onder een bepaalde druk als ze eenmaal bij Feyenoord onder contract staan. Je weet natuurlijk niet wat er in het koppie van zo’n speler omgaat, maar ik heb er wel vertrouwen in dat hij alsnog gaat slagen bij Feyenoord. Misschien geeft zijn hattrick van vorige maand tegen sc Heerenveen hem een boost.”

“Bij Feyenoord hebben we dit seizoen niet bepaald topaankopen gezien, maar dat heeft natuurlijk met het budget te maken. Daarnaast heeft Eran Zahavi mij ook nog niet kunnen overtuigen”, zo beaamt Rinus Israël, voormalig aanvoerder van Feyenoord. Oud-doelman Ed de Goeij noemt Bruno Martins Indi bij AZ als ‘tegenvaller onder de aankopen’. “Hij is nog niet de speler die we kennen uit zijn eerdere periodes bij Feyenoord en het Nederlands elftal. Dat heeft deels ook met blessures te maken. Ik zeg niet dat het een slechte (huur)deal is, maar hij heeft nog niet kunnen brengen waar op gehoopt was.”