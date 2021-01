Ziyech gefileerd bij Sky Sports: ‘Grote spelers gedragen zich niet zo’

Maandag, 4 januari 2021 om 08:10 • Laatste update: 08:21

Hakim Ziyech maakte zondagavond in de thuiswedstrijd tegen Manchester City zijn rentree bij Chelsea, na een maand afwezig te zijn geweest door een hamstringblessure. Zijn terugkeer in de basiself verliep niet geheel gewenst, want the Blues gingen op Stamford Bridge met 1-3 onderuit. Ziyech krijgt er na afloop flink van langs in de analyse van Graeme Souness voor Sky Sports.

Souness laakt de rol van Ziyech bij de 0-3 na 34 minuten spelen, die tot stand kwam nadat zijn vrije trap afsloeg en het vervolgens helemaal open lag bij Chelsea. Raheem Sterling ontsnapte aan de defensie van Chelsea en de rebound van zijn schot werd uiteindelijk tegen de touwen gewerkt door Kevin De Bruyne. In de ogen van de 54-voudig Schots international, die als manager voor onder meer Liverpool, Southampton en Newcastle United werkte, was de omschakeling van Ziyech onvoldoende. “Grote spelers gedragen zich niet zo. Die staan niet op deze manier naar de wedstrijd te kijken, met de gedachte: dit is niet mijn, maar andermans probleem.”

Het moment waarop Souness doelt is vanaf 5:37 te zien.

“Ziyech was schuldig aan het derde doelpunt, omdat hij leek te denken: het maakt mij niet uit. Hij liet geen échte wil zien om terug te gaan naar de basis, wat eigenlijk omschakelen en teruglopen is”, gaat Sky Sports-analist Souness verder.”Je ziet dat de vrije trap gegeven wordt en daarna doet hij alsof hij uitglijdt. Wat zegt dat over een speler? Ik zeg niet dat hij het doelpunt had kunnen voorkomen als hij terug was gesprint. Maar je weet maar nooit, er kan iets gebeuren en dan sta jij daar om met de situatie te dealen.”

“Dit is eerder gebeurd op de training, hij moet dit daar al een keer gedaan hebben. Als manager moet je daarmee omgaan”, benadrukt Souness. “In goede teams gebeuren dit soort dingen niet. Bij ploegen die meedoen om de grote prijzen meedoen, staan er speler op om hem hierop te wijzen. Als hij hiermee wegkomt... We zitten inmiddels in januari en Ziyech is hier al sinds augustus, dit mag niet gebeuren in grote competities.”

Het is overigens niet de eerste keer dat Souness zich kritisch uitlaat over Ziyech. De analist wees de aanvallende middenvelder annex buitenspeler in november aan als de schuldige van een tegendoelpunt in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Sheffield United. Voorafgaand aan het seizoen toonde Souness zich al niet onder de indruk van de reputatie van Ziyech en Timo Werner. “Werner en hij komen binnen met goede reputaties, maar Álvaro Morata had óók een goede reputatie, toch? Nou, hij heeft daarna geen enkele indruk gemaakt.”