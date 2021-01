‘Bij Ajax is het verval ingetreden: zij zijn op hun retour, Onana maakt foutjes’

Maandag, 4 januari 2021 om 07:12 • Laatste update: 07:16

Ronald Waterreus heeft het gevoel dat PSV er het beste voor staat voorafgaand aan de tweede seizoenshelft. De Eindhovenaren bezetten momenteel de tweede plaats in de Eredivisie, met één punt achterstand op koploper Ajax. De oud-doelman van Roda JC Kerkrade, PSV, Manchester City, Rangers, AZ en New York Red Bulls ziet echter dat de ploeg van trainer Roger Schmidt ‘alleen maar beter’ wordt.

“Waar je bij PSV het gevoel hebt dat het onder Roger Schmidt steeds beter wordt, is bij Ajax het verval ingetreden. Dusan Tadic en Daley Blind die op hun retour zijn, André Onana die foutjes gaat maken... Maar, inderdaad, die twee clubs gaan het onderling uitmaken”, zegt Waterreus in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij voorspelt dat Feyenoord geen rol gaat spelen in de titelstrijd en ziet dat AZ het ‘pure gif’ tekort komt om mee te doen om het kampioenschap. Volgens Waterreus ligt een crisis bij Ajax sneller op de loer dan bij PSV.

“En daarin is Ten Hag zeker een factor. Hij is een typische leerling van Fred Rutten: door voetballers geprezen, voor media een makkelijke pispaal. Als Ajax twee keer verliest, kun je wachten op gelazer in Amsterdam. Bij PSV niet, tenzij Schmidt opeens zo'n Van Bommel-achtige serie van slechte resultaten neerzet, maar dat verwacht ik niet. Daarvoor voetballen ze, zij het nog te kort in wedstrijden, te goed. En iedereen die ik spreek in Eindhoven, is lovend over Schmidt”, benadrukt de oud-doelman. Waterreus raadt Erik Hag aan om na dit seizoen te vertrekken bij Ajax.

“In tegenstelling tot wat sommige media willen doen voorkomen, heeft die man drie jaar formidabel gepresteerd. Hij verdient veel meer credits. En die krijgt hij, mede vanwege zijn Bayern München-verleden, sneller in Duitsland. Zet hem bij Borussia Dortmund en hij wordt er minstens zo succesvol als bij Ajax”, geeft Waterreus te kennen. Desondanks denkt de zevenvoudig Oranje-international dat de landstitel naar Amsterdam zal gaan. “Ja, toch Ajax.”