‘Ze hobbelen mee, hoewel ze Ajax een kwart miljard hebben opgeleverd’

Maandag, 4 januari 2021 om 06:47 • Laatste update: 06:57

Valentijn Driessen vindt dat de verheerlijking van Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech een tandje minder kan. De chef voetbal van De Telegraaf schrijft in zijn column dat al snel wordt gedaan alsof zij het ‘beste zijn’ wat hun werkgevers Barcelona, Manchester United, Juventus en Chelsea zijn overkomen. “Gevalletje van een kinderhand is snel gevuld”, concludeert Driessen.

“Wie de inbreng van de ex-Ajacieden na hun duizelingwekkende miljoenentransfers echter kritisch tegen het licht houdt, moet concluderen dat het allemaal niet overhoudt. Ze hobbelen mee, maar onderscheidend zijn ze nauwelijks, hoewel ze Ajax ruwweg zo’n kwart miljard euro hebben opgeleverd. Van De Jong als de dominante spelbepaler bij Ajax en Oranje zie je in Spanje ook in zijn tweede seizoen nauwelijks iets terug”, schrijft Driessen. Hij vindt dat De Ligt zich het best ontwikkeld heeft bij Juventus. “Toch heerst hij niet als Franco Baresi en heeft hij zijn roekeloosheid in de duels met blessures tot gevolg lang niet afgeschud.”

“Ziyechs hoogtepunt van 2020 was zijn transfer, want verder heeft hij te weinig geleverd”, vervolgt Driessen. Hij wijst op het feit dat Ziyech in het begin van 2020 vier wedstrijden in de Eredivisie speelde, zonder doelpunten, assists en waarin hij geen enkele keer de negentig minuten volmaakte. Bij Chelsea speelde de aanvallende middenvelder annex buitenspeler voorlopig dertien wedstrijden, een aantal dat door twee verschillende blessures nog relatief beperkt bleef. “Alle hosannaverhalen ten spijt; Ziyech heeft nog alles te bewijzen bij Chelsea en is lang geen Kevin De Bruyne zoals zondag duidelijk werd tegen City.”

Driessen noemt het verblijf van Van de Beek bij Manchester United ‘de grootste tegenvaller’ en vergelijkt zijn overstap naar the Red Devils met die van Davy Klaassen naar Everton. Klaassen keerde via Werder Bremen afgelopen zomer terug bij Ajax. “Krijgt Van de Beek woensdag opnieuw geen minuut speeltijd bij Manchester United-Manchester City, dan kan hij het best direct zijn biezen pakken”, stelt de journalist van De Telegraaf. “Ondanks het overvolle kerst- en nieuwjaarsprogramma is hij niet van de bank gekomen bij United.”

“Wie Van de Beek in het laatste Champions League-treffen bij RB Leipzig in de 46e minuut zag invallen, kreeg het idee dat hij niet alleen het voetballen was verleerd, maar ook het lopen. Daar bewoog iemand die met zichzelf en de bal geen raad wist, gewoon houterig bewoog en zijn kwaliteit en instinct om op het juiste moment op de juiste plaats op te duiken helemaal kwijt was”, benadrukt Driessen. Van de Beek speelde voorlopig negentien officiële wedstrijden voor Manchester United, waarvan acht als basisspeler. “Vooralsnog is Van de Beek de grootste miskoop van de vier Ajacieden. Maar ook bij de andere drie kan een onsje minder persoonsverheerlijking geen kwaad.”