Koeman ontkent uitzichtloze situatie: ‘Dat zegt helemaal niets over hem’

Maandag, 4 januari 2021 om 01:05 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:28

Barcelona won zondagavond dankzij een doelpunt van Frenkie de Jong in en tegen Huesca (0-1). Na afloop van het duel in El Alcoraz, waar de temperatuur tegen het vriespunt aanlag, kreeg Ronald Koeman met name vragen over de reserverol van Antoine Griezmann, prees hij de opmars van Ousmane Dembélé en maakte hij duidelijk dat nu wel bekend is op welke positie hij graag een versterking wil hebben. “Het is niet nodig om datgene te herhalen wat we al aan het begin van het seizoen hebben gezegd”, stelde de Nederlander.

“We hebben voorin iemand nodig die voor meer concurrentie zorgt, iemand die doelpunten maakt en iemand die efficiënt is. Maar het hangt van allerlei factoren af”, verwees hij naar de precaire situatie van Barcelona op financieel gebied én de presidentsverkiezingen van 24 januari. Koeman was te spreken over de verrichtingen van zijn spelers. “Afgezien van de laatste twintig minuten speelden we goed en dat was niet makkelijk tegen een team dat de ruimtes achterin klein houdt. We schakelden over naar spelen via de zijkanten en we maakten een geweldige goal Op het laatst hadden we het ietwat moeilijk toen Huesca terug in de wedstrijd wilde komen. We zijn goed omgesprongen met die voorzetten.”

“Als je de wedstrijd niet in het slot gooit met twee of drie doelpunten, dan blijf je het een beetje lastig hebben.” Griezmann kwam pas tien minuten voor het einde als vervanger van Braithwaite binnen de lijnen. Een beslissing van Koeman die in de media in Spanje breed werd uitgemeten, maar zelf ziet hij het probleem niet. “Ik heb vertrouwen in elke speler in mijn selectie. Als we kiezen voor drie middenvelders, moet ik ook drie aanvallers kiezen. Naast Lionel Messi in een vrije rol aan de zijkant hadden we iemand nodig die voor veel diepgang moest zorgen en dat was Dembélé. Braithwaite startte in de punt van de aanval omdat in wedstrijden als deze je een dergelijk type aanvaller nodig hebt.”

?? LA IMAGEN



¿En qué piensa Griezmann mientras espera en el túnel?



#? #HuescaBarça pic.twitter.com/KUrhZ7HgWp — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 3, 2021

“Martin heeft het goed gedaan en hij is naar mijn mening een negen die met name in deze wedstrijden hard nodig is. Maar dat wil niets zeggen over Griezmann”, benadrukte de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal. “Het zegt werkelijk helemaal niets over hem. We hebben alle spelers hard nodig omdat ons nog veel wedstrijden te wachten staan.” Koeman weet dat Barcelona in aanvallend opzicht beter moet worden. “Hoe? In de eerste plaats de laatste meters, maar ook moeten we ons beter positioneren in het strafschopgebied van de tegenstander. Maar ik ben blij met de goal van Frenkie. We willen juist dat onze middenvelders het vijandelijke strafschopgebied binnendringen.”

“Pedri had twee momenten met veel gevaar en dat gold ook voor Dembélé. Natuurlijk hopen we daarin een grote stap te zetten. Op die manier win je wedstrijden veel makkelijker dan vandaag het geval was.” Koeman is blij dat Dembélé de weg omhoog heeft ingezet. “Hij is een speler waar het ons aan ontbrak, omdat Ansu Fati er niet is. Dat is ook een aanvaller die aan de zijkant kan spelen. De kwaliteiten van die twee zijn duidelijk. Ze voegen ontzettend veel diepgang aan het elftal toe, ze zijn goed in één-tegen-één-situaties en ze kunnen aan beide kanten spelen. Natuurlijk zijn ze belangrijk en voor mij is het belangrijk dat ik iemand heb die voorin voor diepgang kan zorgen.”

“Vooral om de kwaliteiten van Messi te benutten”, besloot Koeman. “En die van de middenvelders. Ik denk dat de connectie tussen Jordi Alba en Dembélé voor veel gevaar heeft gezorgd. Ik denk ook dat Dembélé, als hij blijft spelen zoals hij vandaag heeft gedaan en fysiek in orde is, veel kans heeft om elke week te spelen.” Barcelona speelt woensdagavond alweer de volgende wedstrijd in LaLiga. Dan gaat de nieuwe nummer vijf van de ranglijst op bezoek bij Athletic Club in San Mamés.