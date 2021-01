Marca zet vraagtekens: ‘Koeman, je bent je aan het vergissen met hem’

Maandag, 4 januari 2021 om 00:21 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:39

Antoine Griezmann vond zich zondagavond niet voor de eerste keer dit seizoen terug op de bank bij Barcelona. De op één na duurste aankoop in de clubgeschiedenis deed in het uitduel van los Azulgrana met Huesca (0-1 winst) alleen de laatste tien minuten mee. Ronald Koeman liet de Fransman invallen voor Martin Braithwaite, die voorlopig een onbetwistbare basiskracht is zolang de club geen nieuwe spits haalt. Marca heeft daar zo zijn bedenkingen bij. “Koeman, je bent je aan het vergissen met Griezmann”, zo valt in de populaire sportkrant te lezen.

“De reserverol van Griezmann was verrassend. Hij wordt vaak figuurlijk én letterlijk aan de kant geschoven door Koeman en dat is, gezien de povere kracht van Barcelona in aanvallend opzicht, verre van begrijpelijk”, zo oordeelt Marca. “Griezmann kwam tot de tachtigste minuut niet binnen de lijnen en was de derde en laatste wissel. Het is overduidelijk dat Griezmann niet in topvorm is, maar tegelijkertijd is het onverklaarbaar waarom hij regelmatig uit het elftal verdwijnt én in de pikorde achter Braithwaite staat.”

“Braithwaite doet niets en heeft niets gedaan om een onbetwistbare basiskracht te zijn én hij presteert ook niet beter dan Griezmann, die met zijn aanwezigheid ervoor kan zorgen dat Barcelona het seizoen nog enigszins waardig kan afsluiten”, benadrukt de sportkrant. “Om een betere versie van Griezmann te zien, moet hij spelen. Al helemaal omdat zijn professionaliteit absoluut niet ter discussie staat. Hij geeft alles wat hij in zich heeft en hij geeft nooit op. De indruk ontstaat dat Koeman zich aan het vergissen is.”

Waar Marca zich lijkt te baseren op de kwaliteiten die Griezmann bij het nationale elftal van Frankrijk en voorheen bij Atlético Madrid tentoonspreidde, laat Lluís Mascaró, adjunct-directeur van Sport, in zijn column weten dat de beslissing van Koeman niet meer dan terecht is. “Het hopeloze rendement van Griezmann heeft ervoor gezorgd dat het geduld van Koeman op is. De eerste wedstrijd van het nieuwe jaar en Koeman kiest ervoor om hem op de bank te zetten. Griezmann werd tegen Eibar al gewisseld toen er nog een half uur te spelen was. Dat was al een voorzichtig bewijs dat Koeman het zat begint te worden dat Griezmann niet of nauwelijks een bijdrage levert aan het spel van Barcelona.”

“Griezmann is dit seizoen hard op weg om nóg slechtere statistieken dan afgelopen seizoen te overleggen, ook al waren die al zéér tegenvallend.” Griezmann was in 2019/20 goed voor 15 goals in 48 duels in alle competities, een moyenne van 0.29 per duel. “Lachwekkend voor een voetballer die 135 miljoen euro heeft gekost”, benadrukt Mascaró. “De verwachting was dat Griezmann in zijn tweede jaar beter zou gaan spelen, zeker onder leiding van een nieuwe trainer en na het vertrek van Luis Suárez. Maar het heeft niet zo mogen zijn. Hij is van slecht naar nóg slechter gegaan. In negentien duels scoorde hij slechts vijf keer. Dat komt neer op 0.26 per wedstrijd.”

“Als hij nou doorslaggevend zo zijn in aanvallend opzicht, maar zelfs dat niet. De teller staat op twee assists. Het is ook niet verrassend dat Koeman zich erbij heeft neergelegd dat deze Griezmann geen basiskracht van Barcelona kan zijn. Zelfs niet bij een Barcelona dat sukkelt.” Ook El Periódico wijdt een artikel aan ‘de verdwijning van Griezmann’. “Het teleurstellende seizoen van Barcelona begint duidelijk zijn slachtoffers te eisen. Koeman heeft er nooit voor teruggedeinsd om beslissingen te nemen. Ongeacht de naam of de conduitestaat van de voetballers. In dit geval lijkt Griezmann hard op weg om bankzitter te worden. En daar zullen maar weinig culés steil van achterover slaan.”

“In het ijskoude Huesca begon Griezmann voor de derde keer dit seizoen op de bank. Op de zevende speeldag in de Clásico tegen Real Madrid, toen hij tien minuten inviel, voor de eerste keer en ook op 22 december in de 0-3 zege op Real Valladolid. Griezmann bleef toen op de bank. Hij wacht nu al zeven wedstrijden op rij op een doelpunt in LaLiga. Griezmann liep zich vrijwel heel de tweede helft warm en kwam uiteindelijk tien minuten voor tijd in het veld voor Braithwaite. Een wereldkampioen in de plaats van een ex-aanvaller van Leganés”, beseft El Periódico. “Hij voegde helemaal niets toe aan de slotfase, waarin Barcelona tijd verspeelde tegen de hekkensluiter van LaLiga.”