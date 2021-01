Frenkie de Jong reageert in vloeiend Spaans op hoofdrol tegen Huesca

Zondag, 3 januari 2021 om 23:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:17

Het nieuwe jaar is voor Frenkie de Jong uitstekend van start gegaan. De middenvelder besliste zondagavond de wedstrijd tussen Huesca en Barcelona (0-1) in LaLiga met een doelpunt in de eerste helft en reageert na afloop opgetogen in een interview met het clubkanaal. In vloeiend Spaans vertelt De Jong dat hij tevreden is over het optreden van zijn ploeg.

"Met name de eerste helft speelden we goed. Er was niet echt veel ruimte. Huesca hield de ruimtes achterin klein. Maar we zijn blij met de overwinning", vertelt De Jong. “Ik ben blij met het doelpunt. Ik probeer meer in de buurt van het strafschopgebied te komen. Leo (Lionel Messi, red.) gaf mij een goede assist." Tijdens het rondspelen van de bal zag Messi in een ooghoek hoe De Jong het strafschopgebied indook. Na een geniale pass van de Argentijn tekende de Nederlander van dichtbij voor de 0-1.

In de studio van Ziggo Sport is Youri Mulder terughoudend in zijn complimenten over het spel van De Jong. "Frenkie beslist de wedstrijd, dus dat is hartstikke goed. Ik heb hem niets fout zien doen, maar ik heb hem ook niet heel erg dwingend en aanwezig zien zijn", reageert de analist. "Het is een goede en belangrijke goal, maar hij speelt op zich een dienende rol aan de rechterkant van het middenveld, waar hij het spel niet echt dicteert. Het is lastig om te zeggen, maar ik heb hem eigenlijk niet zoveel gezien, behalve bij zijn goal: dat doet hij goed."

De Spaanse pers is overwegend goed te spreken over het optreden van De Jong. Sport zag hoe hij het spel van achteruit 'organiseerde tegen een tegenstander die achterin de ruimtes klein hield'. "Dat leidde ertoe dat hij niet kon versnellen en rennen zoals hij graag doet. Desondanks was hij briljant zodra hij in de buurt van het strafschopgebied kwam, in de hoop een bal te verzilveren. Dat gebeurde ook daadwerkelijk toen hij in de 27ste minuut de score opende. In de tweede helft zorgde De Jong ervoor dat het elftal niet uit elkaar viel en dat er druk bleef gezet worden."

GOALLL FRENKIE DE JONG. Geweldige assist Lionel Messi! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 3 januari 2021

Van Mundo Deportivo krijgt de international van Oranje een zeven voor zijn optreden. "De Nederlander completeerde met zijn doelpunt een uitstekende wedstrijd. Hij was de dirigent van Barcelona op het middenveld en was dreigend in het aanvalsspel. Het bewijs daarvan was de 1-0, na een geniale pass van Lionel Messi. In de tweede helft hield hij het team bij elkaar", concludeert de Catalaanse sportkrant. De Jong was in zijn laatste vijf LaLiga-duels als basiskracht goed voor twee treffers en een assist.