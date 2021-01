Goal Frenkie de Jong geeft Barcelona en Ronald Koeman weer lucht

Zondag, 3 januari 2021 om 22:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:55

Barcelona heeft zondagavond enigszins met moeite een belangrijke overwinning in LaLiga geboekt. Het team van Ronald Koeman was dankzij een doelpunt van Frenkie de Jong met minimaal verschil te sterk voor laagvlieger Huesca: 0-1. De Catalanen waren veel sterker, maar konden het krachtsverschil niet in meer goals uitdrukken. Lionel Messi speelde in El Alcoraz, waar de temperatuur net boven het vriespunt lag, zijn 750e officiële duel voor Barcelona én zijn 500e competitiewedstrijd, waarin hij bovendien zijn 300e assist in het profvoetbal gaf (260 voor Barcelona en 40 voor Argentinië).

Barcelona was heer en meester in de eerste helft en Huesca mocht Álvaro Fernández dankbaar zijn dat het niet al in de rust tegen een kansloze achterstand aankeek. De doelman zorgde er met twee prachtreddingen voor dat het team van Michel enigszins levend uit de eerste helft kwam. In de zevende minuut gaf de mee naar voren gekomen Jordi Alba een pass, die Martin Braithwaite bewust liet lopen. Pedri leek van dichtbij voor de 0-1 te zorgen, maar Fernández redde bekwaam. Dat was ook vier minuten voor rust het geval toen de doelman op sublieme wijze een inzet van Messi uit een vrije trap uit de bovenhoek tikte.

Goal ??Frenkie!!! De eerste Barça-treffer van 2021 komt op naam van De Jong! Huesca vs Barcelona 0-1#ZiggoSport #LaLiga #HUEBAR pic.twitter.com/OgXZXmqa1n — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 3, 2021

Huesca kwam op zijn beurt amper in de buurt van het doelgebied van Marc-André ter Stegen, die geen enkele keer werd getest. Onder leiding van een uitstekend spelende Pedro probeerde Barcelona het percentage balbezit, 72 procent, om te zetten in een openingsdoelpunt en daar slaagde het team van Koeman na 27 minuten spelen in. De bezoekers speelden de bal rond en vervolgens zag Messi in een ooghoek hoe De Jong het strafschopgebied indook. Na een geniale pass van de Argentijn tekende de Nederlander van dichtbij voor de 0-1. De Jong was in zijn laatste vijf LaLiga-duels als basiskracht goed voor twee treffers en een assist.

In de tweede helft legde Barcelona minder intensiteit in het spel, maar de doelpogingen en de kansen bleven voor het team van Koeman. Met name de connectie tussen Messi en Pedri zorgde ervoor dat de Catalanen raad wisten met de hechte defensie van Huesca, al bleef Fernández een sta in de weg. Na 67 minuten spelen voorkwam de doelman met zijn voet de 0-2. Het duel ging in de laatste twintig minuten ietwat meer heen en weer, met een krachtig schot van Javier Ontiveros en mislukte pogingen van onder meer Ousmane Dembélé.

Koeman gebruikte het laatste kwartier om Óscar Mingueza en Miralem Pjanic in het veld te brengen voor Sergiño Dest en Sergio Busquets en enkele minuten later viel Antoine Griezmann in voor Braithwaite. Meer doelpunten vielen er niet in Huesca. Barcelona neemt de vijfde plek van Sevilla over en heeft nu tien punten minder dan koploper Atlético Madrid, dat een duel minder dan de Catalanen heeft gespeeld. Het team van Koeman wacht woensdag een uitduel met Athletic Club.