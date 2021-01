Ronaldo overschaduwt Zeegelaar met dubbelslag en bizarre assist

Zondag, 3 januari 2021 om 22:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:55

Juventus heeft geen fout gemaakt in de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar. Drie dagen voor de kraker tegen koploper AC Milan won de regerend kampioen met 4-1 van Udinese, mede door twee doelpunten en een bijzondere assist van Cristiano Ronaldo. Matthijs de Ligt stond negentig minuten in de defensie van Juventus en zag landgenoot Marvin Zeegelaar in de slotfase van het duel scoren voor de opponent. Na de zege staat la Vecchia Signora op de vijfde plek in de Serie A.

Het duel leek voor Juventus slecht te beginnen. Rodrigo de Paul dacht de score na tien minuten te openen voor Juventus, maar maakte zelf ook een handsbal in de aanloop naar het doelpunt. Arbiter Piero Giacomelli besloot de videobeelden te bekijken en keurde de treffer af. Na een halfuur zorgde Juventus voor het eerste geldige doelpunt: De Paul verspeelde de bal aan Aaron Ramsey, die Ronaldo lanceerde. In het strafschopgebied trok Ronaldo naar binnen en zorgde hij met een vernietigend schot voor de eerste treffer van Juventus in 2021.

Zes minuten voor de pauze was Ramsey dicht bij de 2-0, maar keeper Juan Musso reageerde attent en hield de bal met één hand uit zijn doel. Andrea Pirlo had evenwel voldoende aan te merken in de pauze, want Juventus oogde niet erg dominant en zeker van zijn voorsprong. De tweede treffer kwam daarom als geroepen, vlak na het begin van de tweede helft. Alle aandacht ging uit naar de assist van Ronaldo. De aanvoerder wipte de bal al dan niest bewust op met de buitenkant van de voet en bediende Federico Chiesa, die afrondde met een laag en diagonaal schot.

Omdat een goal van Ramsey werd afgekeurd vanwege een handsbal van hemzelf, was het duel nog niet volledig beslist. Udinese was verre van kansloos in Turijn en kwam via Jens Stryger Larsen dicht bij de aansluitingstreffer. De Deen kwam na een voorzet van Samir Santos eerder bij de bal dan Alex Sandro en trof de lat met zijn kopba. Vervolgens was het Ronaldo die aan alle onzekerheid een einde maakte. Rodrigo Bentancur onderschepte een pass van Samir en vond Ronaldo, die met een laag schot de benedenhoek vond: 3-0. In de laatste minuut zorgde Zeegelaar van dichtbij voor de ereteffer, maar in de slotseconden van de blessuretijd bepaalde Paulo Dybal de eindstand op 4-1 met zijn verkeerde rechterbeen.