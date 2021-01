FC Volendam baalt meteen na eerste wedstrijd in 2021

Zondag, 3 januari 2021 om 21:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:09

FC Volendam is niet goed aan het nieuwe kalenderjaar begonnen. Het team van Wim Jonk leed zondagavond in de Keuken Kampioen Divisie een thuisnederlaag tegen MVV Maastricht: 0-1. FC Volendam blijft de nummer zes op de ranglijst; nummer zeventien MVV heeft nu vier punten meer dan de onderste drie.

MVV ging met een minimale voorsprong de rust in. Een fraaie treffer van Joeri Schroijen bracht de bezoekers na twaalf minuten aan de leiding. De aanvaller schoot de bal vanaf een meter of zeventien vanaf de rechterkant met zijn chocoladebeen schitterend in de verste hoek achter Joey Roggeveen: 0-1. Volendam had het overwicht in de eerste 45 minuten, maar kon de defensie van MVV niet ontwrichten.

Joeri Schroijen heeft gister wereldgoals gezien op ESPN, met deze wonderschone treffer staat hij ook op het lijstje van doelpunt van de week ???? ?? ESPN #?? #volmvv pic.twitter.com/1bEcTeVbyQ — ESPN NL (@ESPNnl) January 3, 2021

De voltreffer van Schroijen was ook doorslaggevend, daar FC Volendam en MVV na rust nalieten om voor meer doelpunten te zorgen. Een kwartier voor tijd mikte Samuele Mulattieri de bal langs de verkeerde kant van de paal, maar ook MVV faalde in de afwerking. Zowel Arne Naudts als Oussama Zamouri weigerde de trekker over te halen om de genadeklap uit te delen aan Volendam.

FC Volendam wacht niet de makkelijkste ontmoeting om zich te kunnen revancheren: vrijdag staat een uitduel met gedeeld koploper SC Cambuur op het programma. MVV speelt dezelfde dag thuis tegen Jong FC Utrecht, dat drie punten meer (en een wedstrijd minder) heeft.