AC Milan herovert koppositie ondanks vroege rode kaart in Stadio Ciro Vigorito

Zondag, 3 januari 2021 om 20:00

AC Milan heeft zondagavond een moeizame zege geboekt op Benevento. In het Stadio Ciro Vigorito leken de Milanezen na de vroege voorsprong een makkelijke avond tegemoet te gaan, maar een rode kaart Sandro Tonali bracht de club aan het wankelen. Uiteindelijk bepaalde Rafael Leão de eindstand op 0-2 en miste Benevento nog een strafschop. Dankzij de overwinning herovert Milan de koppositie met 37 punten; Internazionale volgt met 36 punten.

Direct vanaf het eerste fluitsignaal draaide AC Milan de duimschroeven flink aan. Met een moordend baltempo zorgden de Milanezen ervoor dat de thuisploeg nauwelijks de tijd kreeg om naar adem te happen. In de openingsfase kon Benevento enige weerstand bieden, maar na een kwartier spelen capituleerde de ploeg alsnog. Ante Rebic liep het zestienmetergebied binnen en werd met een harde bodycheck opgevangen door Alessandro Tuia, waarop arbiter Fabrizio Pasqua naar de penaltystip wees. Franck Kessié mocht achter de bal gaan staan om de klus vanaf elf meter te klaren, en schoot overtuigend binnen: 0-1.

Na de tegentreffer slaagde Benevento de rug te rechten en de bezoekers kwamen er minder makkelijk doorheen. Zeker toen AC Milan na ruim een half uur spelen met tien man kwam te staan, begon de thuisploeg op te leven. Het was Sandro Tonali die vanwege een late tackle de rode kaart kreeg van Pasqua, al moest de scheidsrechter de videobeelden raadplegen om tot dat besluit te komen. Vlak naar het incident werden gli Stregoni tot tweemaal toe gevaarlijk, maar Gianluigi Donnarumma hield zijn ploeg op de been.

Het rustsignaal kwam op een gunstig moment voor Mildan, dat ternauwernood de 0-1 ruststand over de streep konden trekken. Vlak na de thee verdubbelde de ploeg van Stefano Pioli de voorsprong. Een dieptepass van Rebic leek te hard, maar Rafael Leão schatte de bal op waarde en omspeelde de uitgekomen doelman. Hoewel de Portugees buiten de zestien uitkwam met zijn actie, had hij een fraaie trap in huis waarmee hij Lorenzo Montipo verschalkte: 0-2. Na een onhandige overtreding in het strafschopgebied van Rade Krunic op Gianluca Caprari kreeg de Benevento-aanvaller nog een penalty toegekend, maar hij schoot kansloos naast. In de slotfase kreeg Kessié nog een goede kans om zijn tweede treffer van de avond aan te tekenen, maar hij raakte de paal.