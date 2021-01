Bayern München schrikt en herpakt zich met vijf doelpunten na de pauze

Zondag, 3 januari 2021 om 19:56 • Laatste update: 20:13

Bayern München heeft zich zondagavond verzekerd van een overwinning op 1. FSV Mainz 05. De ploeg van trainer Hansi Flick keek in de rust tegen een verrassende 0-2 achterstand aan, maar stelde in de tweede helft orde op zaken en won het Bundesliga-duel uiteindelijk met 5-2. Dankzij de zege gaat Bayern met 33 punten weer aan de leiding in de competitie; RB Leipzig volgt op de tweede plek met 31 punten.

FSV Mainz 05 begon, met Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius in de basis, opvallend goed aan het treffen in de Allianz Arena. De eerste kans kwam van de voet van Jonathan Burkardt, Manuel Neuer kon het schot vanaf de rechterkant van het zestienmetergebied echter met een teen keren. Ook Bayern München kreeg al voor het verstrijken van de tiende speelminuut een goede kans op de openingstreffer. In een poging een schot van Leroy Sané te blokken werkte St. Juste de bal bijna achter zijn eigen doelman, maar Finn Dahmen reageerde alert en voorkwam een treffer.

Na een half uur spelen wist Mainz verrassend op voorsprong te komen. Burkardt werd de diepte ingestuurd en schudde twee verdedigers van zich af, waarna hij oog in oog met Neuer koel binnenschoot: 0-1. De sensatie werd nog groter toen de bezoekers de voorsprong op slag van rust verdubbelden. Daniel Brosinski slingerde een vrije trap de zestien binnen, waar Alexander Hack op de juiste plek stond met een fraaie kopbal voor de 0-2 te zorgen.

Even werd Bayern serieus aan het wankelen gebracht, maar in de tweede helft stelde der Rekordmeister orde op zaken. Enkele minuten na rust legde Robert Lewandowski na een voorzet de bal met het hoofd klaar voor Joshua Kimmich, die bij de tweede paal vrij mocht inkoppen: 1-2. Bayern liet het er niet bij zitten, want vijf minuten na de aansluitingstreffer kwam de club op gelijke hoogte. Sané kreeg aan de rechterkant van het veld de bal en sneed gevaarlijk naar binnen, waarna hij met een fraai schot van buiten de zestien doel trof: 2-2.

Na de gelijkmaker was het hek van de dam voor de ploeg van Flick. Halverwege de tweede helft er een Bayern-doelpunt, een eigen goal van Leandro Barreiro, afgekeurd vanwege buitenspel van Alphonso Davies in de aanloop, maar in de zeventigste minuut was het alsnog raak. Niklas Süle kreeg de bal voor zijn voeten en schoot van dichtbij binnen, nadat Mainz er niet in slaagde een corner te verwerken: 3-2. Vervolgens was het woord aan Robert Lewandowski, die zowel voor de 4-2 als voor de 5-2 zorgde. Leandro Barreiro werkte Serge Gnabry in de zestien hardhandig naar de grond, waardoor Bayern een penalty kreeg die benut werd door de Poolse goalgetter. Het tweede doelpunt maakte de spits uit een voorzet vanaf rechts van Thomas Müller.