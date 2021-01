Herkansing vanaf elf meter leidt Besiktas naar koppositie in Süper Lig

Zondag, 3 januari 2021 om 18:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:45

Besiktas heeft zondagavond de koppositie in de Süper Lig opgeëist. De ploeg van trainer Sergen Yalcin won dankzij een late strafschop en een treffer in de zevende minuut van de blessuretijd met 0-2 van Kayserispor, nadat Besiktas een vroege penalty had gemist. De Storm van de Zwarte Zee klimt van de vierde naar de eerste plek op de ranglijst, met een punt voorsprong op Alanyaspor en Galatasaray.

Al na tien minuten kreeg Besiktas een uitgelezen mogelijkheid om de score te openen. In het strafschopgebied voerde Miguel Lopes een sliding uit op Georges-Kevin N'Koudou, waarna arbiter Firat Aydinus naar de strafschopstip wees. Bernard Mensah ontfermde zich over de strafschop en zocht de linkerhoek uit, maar zijn intenties werden geraden door de achttienjarige keeper Dogan Alemdar.

Opvallend genoeg veroorzaakte Lopes vijf minuten voor het einde van de wedstrijd opnieuw een strafschop met een soortgelijke tackle aan de rand van het strafschopgebied. Hij haalde Fabrice N'Sakala neer, die op zijn beurt was bediend door N'Koudou. Aydinus besloot om de wedstrijdbeelden te raadplegen en kende een penalty toe. Ditmaal nam N'Koudou de strafschop en hij schoot hard raak in de linkerhoek: 0-1.

Er werden liefst negen minuten blessuretijd aan de wedstrijd toegevoegd. Het voor Besiktas gevaarlijkste moment was een vrije trap van Denis Alibec, net buiten het strafschopgebied, maar die leverde geen goal op dankzij een knappe redding van Ersin Destanoglu in de bovenhoek. De daaropvolgende corner resulteerde in minuut 97 in een rappe tegenaanval waaruit invaller Ajdin Hasic er 0-2 van maakte met een lage inzet vanbuiten de zestien. Lopes incasseerde nog een gele kaart, waardoor Kayserispor de wedstrijd met tien spelers beëindigde. Besiktas heeft een duel minder gespeeld dan Alanyaspor en staat op hetzelfde aantal gespeelde wedstrijden als Galatasaray. Woensdag wacht voor de koploper de volgende wedstrijd tegen Rizespor.