Horrorwedstrijd voor Norbert Alblas bij 5-2 nederlaag tegen Telstar

Zondag, 3 januari 2021 om 18:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:01

Telstar is 2021 begonnen met een doelpuntrijke overwinning op NEC. In Velsen-Zuid boekte de ploeg van trainer Andries Jonker zondag een 5-2 overwinning op de manschappen van Rogier Meijer, mede dankzij fouten van keeper Norbert Alblas bij de eerste twee treffers van de wedstrijd. NEC staat vijfde in de Keuken Kampioen Divisie met 41 punten, terwijl Telstar opklimt naar de zevende plaats met 28 punten.

NEC won vorig seizoen met liefst 1-7 bij Telstar, maar kende ditmaal veel meer problemen in het Rabobank IJmond Stadion. Bij de pauze leidde Telstar met 3-0 door een dubbelslag van Gyliano van Velzen en een treffer van Glynor Plet. Het eerste doelpunt na tien minuten was het gevolg van een enorme blunder van doelman Alblas van NEC. Met een mislukte pass leverde hij de bal zomaar in bij Van Velzen, die profiteerde met een geplaatst schot in de verre hoek: 1-0. Ook bij de tweede treffer ging Alblas flink in de fout. De keeper kreeg een schot van Daniel Adshead niet onder controle, waardoor Van Velzen in de rebound de marge kon verdubbelen.

2021 is nog niet het jaar van keeper Norbert Alblas.. ?? ESPN #?? #telnec pic.twitter.com/jb82dTyMJj — ESPN NL (@ESPNnl) January 3, 2021

Op slag van rust kopte Plet raak uit een voorzet van Yaël Liesdek, waardoor de wedstrijd in de pauze al min of meer gelopen was. De spanning keerde in de tweede helft nooit echt terug. NEC kwam na een uur weliswaar op 3-1 dankzij Terrell Ondaan na voorbereidend werk van Elayis Tavsan, maar Telstar bouwde de marge uit door treffers van Sebastian Soto en Plet. De Amerikaan veranderde een inzet van Welat Cagro van richting en maakte daarmee de 4-1, waarna Plet sluw afrondde na een voorzet van Cas Dijkstra. Het laatste woord was aan Tavsan, die de eindstand tegen zijn oude club bepaalde met een fraai afstandsschot.