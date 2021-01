Leicester blijft ondanks bijzondere goal van Carroll volop meedoen bovenin

Zondag, 3 januari 2021 om 17:17 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:19

Leicester City is het nieuwe kalenderjaar goed begonnen. De ploeg van trainer Brendan Rodgers zegevierde zondagmiddag met 1-2 bij Newcastle United en blijft zodoende volop meedoen in de bovenste regionen van de Premier League. Leicester staat derde, met een punt achterstand op en een duel meer gespeeld ten opzichte van Manchester United en Liverpool. Andy Carroll maakte het enige doelpunt van Newcastle en scoorde daarmee voor het eerst sinds Boxing Day 2010 voor de ploeg.

Alle doelpunten vielen in de tweede helft; het eerste bedrijf was minder aantrekkelijk voor de neutrale toeschouwer. Er waren nauwelijks kansen voor de rust, al werd een doelpunt van Jamie Vardy wel afgekeurd omdat hij buitenspel stond op het moment dat James Maddison de beslissende pass verstuurde. Na de pauze kwam Vardy in een een-op-een-situatie met keeper Karl Darlow, maar schoot hij in het zijnet. Niet veel later kwamen de bezoekers alsnog op voorsprong tegen het onmachtige Newcastle.

Leicester kon rap counteren, omdat Harvey Barnes de nodige meters mocht maken op de helft van Newcastle. De middenvelder vond Vardy, die zijn eigen bewaker passeerde en Maddison in staat stelde hard binnen te schieten. De 0-2 kwam achttien minuten voor tijd van Youri Tielemans, die de bal op aangeven van Marc Albrighton op knappe wijze in de rechterhoek draaide vanaf de rand van het strafschopgebied. Het was voor de Belg zijn eerste treffer in clubverband sinds zijn dubbelslag tegen Leeds United (1-4) op 2 november.

Een kwartier voor tijd trof Vardy de lat, al zou een doelpunt niet hebben geteld omdat de spits buitenspel stond. Leicester slaagde er dus niet in om de wedstrijd definitief te beslissen en daardoor kon de spanning terugkeren toen Carroll de bal uit de lucht nam in het strafschopgebied nadat Leicester een vrije trap niet weggewerkt kreeg. Er zaten 10 jaar en 8 dagen tussen de twee laatste Premier League-goals van Carroll voor Newcastle, het grootste gat tussen twee competitiegoals voor dezelfde club in de Premier League na de 13 jaar en 121 dagen van Wayne Rooney voor Everton. Echt grote kansen op de gelijkmaker kwamen er echter niet; Darlow voorkwam met het hoofd zelfs dat Vardy er 1-3 van maakte.