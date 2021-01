Rick Karsdorp van groot belang voor AS Roma; Atalanta en Napoli halen uit

Zondag, 3 januari 2021 om 16:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:58

AS Roma heeft zondagmiddag geen fout gemaakt in de thuiswedstrijd tegen Sampdoria. De nummer drie van de Serie A boekte dankzij een doelpunt in de tweede helft een 1-0 zege; Rick Karsdorp leverde de assist bij de treffer van Edin Dzeko. De achterstand op koploper Internazionale bedraagt zes punten. Napoli won tegelijkertijd met 1-4 van Cagliari en staat vierde; Atalanta was veel te sterk voor Sassuolo (5-1), meldt zich op de zesde plaats en verdrijft Juventus in ieder geval voor even naar de zevende plek.

AS Roma - Sampdoria 1-0

Karsdorp had een basisplaats bij Roma, dat een overwicht in de eerste helft niet kon omzetten in een voorsprong. Doelman Emil Audero van Sampdoria werd door Henrikh Mkhitaryan en Lorenzo Pellegrini al vroeg gedwongen tot een ingreep. Mkhitaryan kreeg even daarvoor geen strafschop toen hij onder druk van Lorenzo Tonelli naar de grond ging in het strafschopgebied. Aan de overzijde verwerkte keeper Pau López een inzet van Antonio Candreva met de vingertoppen. Na de pauze moest López ook een kopbal van ex-sc Heerenveen-middenvelder Morten Thörsby pareren en trof Chris Smalling namens Roma de lat. Negentien minuten voor tijd trok Roma de wedstrijd naar zich toe. Karsdorp ontving de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied van invaller Bryan Cristante en verstuurde een strakke voorzet richting Dzeko, die van dichtbij de 1-0 op het scorebord zette.

Atalanta – Sassuolo 5-1

Atalanta, met Hans Hateboer en Marten de Roon in de basiself en Sam Lammers op de bank, had tien minuten nodig om de score te openen. De Roon veroverde samen met Matteo Pessina de bal op het middenveld, waarna Atalanta uitbrak en Duván Zapata rond de strafschopstip trefzeker was. Tien minuten vor de rust liet Zapata twee grote kansen onbenut om de marge te verdubbelen: hij kopte net naast en schoot vervolgens op de paal. De 2-0 viel uiteindelijk in de laatste minuut van de eerste helft. Josip Ilicic, die zelf al tevergeefs een aantal pogingen had ondernomen, wipte de bal in het strafschopgebied voor de voeten van Pessina, die op acrobatische wijze afrondde.

Het was het eerste doelpunt van Atalanta sinds 20 januari 2019 dat door een Italiaan werd gemaakt; in de tussentijd vielen precies tweehonderd goals. Na de pauze bouwde Atalanta de marge verder uit. Remo Freuler kreeg de bal via een behendig hakje bij Zupata, die vanbinnen het strafschopgebied hoog raak schoot in de linkerhoek. De 4-0 kwam voort uit een lange bal van achteruit van Cristian Romero; Zapata legde de bal neer bij Robin Gosens, die opstoomde richting het strafschopgebied en zijn van richting veranderde schot via de onderkant van de lat binnen zag vliegen. Atalanta controleerde het duel volledig en kwam halverwege de tweede helft op 5-0 via invaller Luis Muriel na een fraai uitgespeelde aanval. Vlad Chiriches verzorgde de eretreffer na een scrimmage in het strafschopgebied van Atalanta.

Cagliari – Napoli 1-4

Het was met name Cagliari-doelman Alessio Cragno die in het eerste kwart van de wedstrijd de aandacht op zich vestigde met twee knappe reddingen. Eerst tikte hij een pegel van Fabián Ruiz via de paal naast; vervolgens bracht hij redding op een inzet van Lorenzo Insigne. Halverwege de eerste helft moest Cragno alsnog capituleren. Na een aanval over de rechterflank belandde de bal bij Andrea Petagna, die de bal net buiten het zestienmetergebied klaarlegde voor Piotr Zielinski. De Pool tikte het leer iets voor zich uit en schoot met een geweldige kanonskogel de 0-1 binnen. Een kwartier na rust kon Cagliari, overigens volledig tegen de verhoudingen in, de stand via João Pedro gelijktrekken.

Lang kon de thuisploeg echter niet genieten van de treffer, want binnen twee minuten stond Napoli alweer op voorsprong. Giovanni Di Lorenzo bracht de bal vanaf de rechterkant in de zestien, waar Zielinski op de juiste plek stond om zijn tweede treffer van de middag aan te tekenen: 1-2. Toen Charalampos Lykogiannis vervolgens een tweede gele kaart kreeg, vervloog de hoop van Cagliari op een goed resultaat. Een kwartier voor het eindsignaal slaagde Napoli erin de overtalsituatie uit te buiten. De bal kwam uit een carambole voor de voeten van Hirving Lozano, die van dichtbij binnenschoot: 1-3. Na een handsbal van Fabrizio Caligara kreeg Napoli vijf minuten voor tijd nog een penalty toegekend. Insigne mocht achter de bal gaan staan om het buitenkansje te benutten, en maakte geen fout: 1-4.