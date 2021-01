Cambuur is genadig voor FC Eindhoven na eerste helft met zes doelpunten

Zondag, 3 januari 2021 om 16:19 • Chris Meijer • Laatste update: 16:27

SC Cambuur heeft zich zondagmiddag in de Keuken Kampioen Divisie op overtuigende verzekerd van een overwinning op FC Eindhoven. Na een knotsgekke eerste helft stond er, mede dankzij een loepzuivere hattrick van Robert Mühren, al een 1-5 tussenstand op het scorebord, terwijl de thuisploeg door een rode kaart voor Mawouna Amevor al met tien man stond. Na een tactische wissel in de rust slaagden de Eindhovenaren er vervolgens in de schade te beperken, waardoor de eindstand niet veel afweek van de ruststand: 2-5.

Cambuur schoot als een raket uit de startblokken en al voor het verstrijken van de vierde speelminuut bracht Mühren zijn ploeg aan de leiding. De spits had een goede loopactie in huis om een lage voorzet vanaf de rechterkant binnen te tikken: 0-1. Na een kwartier spelen werd de voorsprong verdubbeld. Het was opnieuw de clubtopscorer die na fraai combinatiespel het eindstation was en de 0-2 overtuigend binnenschoot. Halverwege de eerste helft breidden de bezoekers hun voorsprong nog verder uit. Ditmaal was het Issa Kallon die een duit in het zakje deed en na een dribbel via de linkerkant in de korte hoek, al struikelend, voor de 0-3 zorgde.

Kwakman en Kraay lachen om bizarre goal van Cambuur: ‘Legendarisch dit’

Kees Kwakman en Hans Kraay junior keken met verbazing naar het doelpunt van Issa Kallon in de eerste helft. Lees artikel

Na een halfuur spelen dacht FC Eindhoven via een doelpunt van Joey Sleegers terug in de wedstrijd te komen, maar Cambuur maakte vijf minuten later aan alle Brabantse hoop definitief een einde. Calvin Mac-Intosch wist uitstekend voor zijn man te kruipen, waarna hij een hoekschop van Mees Hoedemakers binnenwerkte: 1-4. Toen Mawouna Amevor tien minuten voor rust een discutabele rode kaart gepresenteerd kreeg voor het neerhalen van een de doorgebroken Mühren, was het Eindhovense drama compleet. Het was zodoende wachten op een vijfde Friese treffer, die enkele minuten voor het rustsignaal gevonden werd. Na een tackle van Maarten Peijnenburg wees arbiter Erwin Blank naar de stip, waardoor Mühren vanaf elf meter mocht aanleggen voor een hattrick: de goalgetter maakte geen fout en zette zijn ploeg op 1-5.

Trainer Ernie Brandts besloot voor aanvang van de tweede helft, in een verwoede poging de schade te beperken, een dubbele wissel door te voeren. Kort na rust kwam Eindhoven met de schrik vrij, toen Blank een strafschop leek te geven. Na zijn grensrechter te hebben geraadpleegd, constateerde de leidsman echter een handsbal van Cambuur-aanvaller Giovanni Korte. Halverwege de tweede helft kon Pieter Bogaers zelfs nog een speldenprikje uitdelen namens de Eindhovenaren. De bal belandde uit een carambole voor zijn voeten, waarna hij van dichtbij een niet te missen kans verzilverde: 2-5. Met name de bezoekers kwamen in het restant van de wedstrijden nog enkele keren dicht bij een zesde doelpunt, maar die bleef uit.