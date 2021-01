Go Ahead Eagles moet bij competitiehervatting liefst elf spelers missen

Zondag, 3 januari 2021 om 15:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:16

Kees van Wonderen moet bij Go Ahead Eagles de komende tijd een groot gedeelte van zijn selectie missen. Liefst elf spelers zijn bij de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie besmet geraakt met het coronavirus. Daarnaast hebben enkele leden van de technische staf het virus opgelopen, weet De Stentor. Go Ahead trapt het nieuwe jaar aanstaande dinsdag af met een uitwedstrijd tegen Jong PSV.

Volgens het regionale dagblad hebben zes basisspelers zich eind december toegevoegd aan de ziekenboeg met het coronavirus: Jay Gorter, Sam Beukema, Bas Kuipers, Luuk Brouwers, Jay Idzes en Jacob Mulenga. Naast de basiskrachten is ook de reservebank van Go Ahead flink uitgedund met de afwezigheid van Julliani Eersteling, Maël Corboz, Sam Crowther, Quiermo Dumay en reservedoelman Sven Jansen. De corona-uitbraak is een flinke tegenvaller voor Van Wonderen, die in de laatste vier wedstrijden voor de winterstop ongeslagen bleef. Go Ahead won onder andere in de strijd om de TOTO KNVB Beker knap met 1-2 bij Cambuur Leeuwarden.

Het kalenderjaar 2021 begint voor Go Ahead met een uitwedstrijd tegen Jong PSV aanstaande dinsdag. Vervolgens neemt de ploeg het vrijdag in eigen huis op tegen TOP Oss. Van Wonderen verwacht de complete groep besmette spelers in beide wedstrijden niet te kunnen gebruiken. Om een wedstrijd niet door te laten gaan vanwege het coronavirus, moet meer dan de helft van de selectie niet beschikbaar zijn. Dat is bij Go Ahead niet aan de orde, aangezien Van Wonderen de beschikking heeft over 26 spelers.

Zondagochtend namen een aantal spelers van de beloftenploeg deel aan de training bij de Deventenaren. Michalis Spiridakis, Danny Ramdjanamsingh en Max Leeflang zullen komende dinsdag afreizen naar Eindhoven om eventueel in actie te komen tegen Jong PSV. Tegenover het slechte nieuws stond de terugkeer van Jeroen Veldmate. De aanvoerder liep in december het coronavirus op, maar is voldoende hersteld en is inzetbaar dinsdagavond.