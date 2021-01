‘Het klinkt alsof iemand probeert om de prijs voor Botman op te drijven’

Zondag, 3 januari 2021 om 14:46

De naam van Sven Botman werd de laatste geregeld in verband gebracht met Liverpool. James Pearce, Liverpool-watcher namens The Athletic, ontkent op Twitter echter met klem dat de regerend kampioen in gesprek is met Lille OSC over de twintigjarige centrumverdediger. Pearce denkt dat iemand bezig is om de prijs en belangstelling voor Botman op te drijven.

“Er zijn geen gesprekken gaande over Sven Botman. Liverpool is niet van plan om zich voor hem te melden. Het klinkt alsof iemand probeert om de prijs en belangstelling voor Botman op te drijven”, schrijft Pearce op Twitter. De Liverpool-watcher van The Athletic lijkt daarmee te reageren op een gerucht van Duncan Castles. De journalist van The Times en de Daily Record beweerde afgelopen week in de Transfer Window Podcast dat Liverpool in januari werk gaart maken van Botman.

Liverpool zou door de blessures van Virgil van Dijk en Joe Gomez in januari graag een nieuwe centrumverdediger aan de selectie willen toevoegen. Naast Ozan Kabak (Schalke 04) en Ben White (Brighton & Hove Albon) werd Botman eerder al genoemd voor deze vacature. Castles zei dat Liverpool reeds geïnformeerd zou hebben naar de beschikbaarheid van Botman, die voor een bedrag richting de twintig miljoen euro zou mogen vertrekken bij het financieel in zwaar weer verkerende Lille.

De uitspraken van Castles worden door Pearce naar het rijk der fabelen verwezen. In de reacties op de tweet van de Liverpool-watcher van The Athletic wordt overigens ook veelvuldig verwezen naar Thiago Alcântara, over wie Pearce afgelopen zomer hetzelfde beweerde. De Spaanse middenvelder werd een halfjaar geleden door Liverpool voor 22 miljoen euro overgenomen van Bayern München, ondanks dat Pearce aanvankelijk beweerde dat zijn komst niet aan de orde was.

Botman is bezig aan een ijzersterk eerste seizoen bij Lille. Les Dogues namen de verdediger afgelopen zomer voor acht miljoen euro over van Ajax, nadat hij een seizoen had doorgebracht op huurbasis bij sc Heerenveen. Botman speelde dit seizoen voorlopig 23 officiële wedstrijden voor Lille en liet daarin een uitstekende indruk achter, want hij mocht zich in het voorbije halfjaar ook al eens bij Oranje melden. Het contract van Botman in Noord-Frankrijk loopt nog door tot medio 2025.