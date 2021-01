Fiorini verdubbelt seizoenstotaal en verlengt dramatische reeks van Excelsior

NAC Breda heeft zich dankzij een overwinning op Excelsior op de met De Graafschap gedeelde derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie genesteld. De ploeg van trainer Maurice Steijn was in Kralingen met 0-3 te sterk voor de Rotterdammers, die alweer de vijfde nederlaag op rij in competitieverband leden. Lewis Fiorini was de grote man aan de zijde van NAC met een doelpunt en een assist, waarmee hij zijn aantal treffers en assists in dienst van de Parel van het Zuiden verdubbelde.

Excelsior sloot de wisselvallige eerste seizoenshelft af met een 0-1 nederlaag - de vierde op rij in competitieverband - tegen SC Cambuur, terwijl NAC Breda juist met een goed gevoel aan de mini-winterstop begon dankzij een 3-0 overwinning op FC Volendam. Steijn, trainer van NAC, ruimde weer een basisplaats in voor clubtopscorer Sydney van Hooijdonk en gaf voorafgaand aan het duel in Kralingen tegenover ESPN toe dat hij niet altijd handig is omgesprongen met de spits. Van Hooijdonk wist zichzelf in de eerste helft echter nog niet op het scorebord te brengen.

Het eerste kwartier leverde mogelijkheden aan beide kanten op: een vrije trap van Mounir El Allouchi vloog maar net naast, terwijl Joël Zwarts in kansrijke positie niet tot scoren kwam. Met zeventien minuten op de klok opende Fiorini de score. Zijn schot belandde via Hervé Matthys in de verre hoek achter Excelsior-doelman Alessandro Damen. Na de tegentreffer werd Excelsior langzaam maar zeker sterker, wat resulteerde in kansen voor Joël Zwarts (schot ging voorlangs, inzet werd gekeerd door doelman Roy Kortsmit en kopbal miste kracht), Reuven Niemeijer (schot gekraakt) en Elías Már Ómarsson (schot voorlangs).

Desondanks wist NAC op slag van rust de marge te verdubbelen. Fiorini vond met een afgemeten voorzet de doorgelopen Kaj de Rooij, die aan de aandacht van de Excelsior-defensie ontsnapt was en Damen van dichtbij kansloos liet. Ook in de eerste fase na rust waren de beste mogelijkheden voor Excelsior, maar Zwarts liet tot twee keer toe na om de aansluitingstreffer aan te tekenen. Aan de andere kant leek Van Hooijdonk een kans geboden te krijgen na een slippertje van Sander Fischer, maar de opgelopen schade kon op tijd hersteld worden en voor de valpartij in het strafschopgebied gaf scheidsrechter Christiaan Bax geen penalty.

In het restant van het duel zocht Excelsior nadrukkelijk naar de aansluitingstreffer, met Ahmad Mendes Moreira als invaller binnen de lijnen. Hij zag een schot naast gaan, terwijl topschutter Ómarsson tien minuten voor het einde het dichtst bij een doelpunt voor Excelsior was. Nadat Zwarts Dion Malone opzij had gezet, bediende hij de IJslandse spits. Zijn puntertje ging echter maar net langs de verkeerde kant van de paal. Met nog vijf punten te gaan, viel de beslissing. Damen wilde de bal uitrollen naar Mats Wieffer, maar scheidsrechter Bax liep hem in de weg. Daardoor kon Thom Haye invaller Mario Bilate de mogelijkheid bieden om de 0-3 aan te tekenen.