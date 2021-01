Mourinho verklaart doelpuntendroogte Bergwijn: ‘Weet niet of je het kunt zien'

Zondag, 3 januari 2021 om 13:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:56

Het seizoen 2020/21 is nog niet het seizoen van Steven Bergwijn. De aanvaller krijgt geregeld het vertrouwen van José Mourinho, maar wist in deze jaargang het net nog niet te vinden namens Tottenham Hotspur. Ook zaterdagmiddag lukte het Bergwijn ondanks enkele kansen niet om tot scoren te komen tegen Leeds United (3-0 winst). Mourinho beschermde na afloop van de overwinning zijn pupil en sprak tegenover deDaily Mail andermaal zijn vertrouwen uit in de Nederlander.

Mourinho heeft een duidelijke verklaring voor de doelpuntendroogte van Bergwijn. “Hij kampt met fysieke problemen. Ik weet niet of je het kunt zien, maar in de laatste tien minuten greep hij naar zijn lies”, aldus de Portugese oefenmeester. “Hij heeft problemen die hem af en toe verhinderen om goed en met hoge intensiteit te trainen, hij lijdt enige pijn. Ik denk dat de doelpunten vanzelf zullen komen als zijn toestand verbetert.” Bergwijn kwam dit seizoen tot elf optredens, waarvan zeven als basisspeler en vier als invaller. Vorig seizoen wist hij in zijn eerste halfjaar drie keer te scoren.

“Het is voor ons nodig dat hij gaat scoren”, gaat Mourinho verder. “Natuurlijk weten we dat hij het vermogen heeft om dat te doen. Een klein jaar geleden maakte hij een geweldige goal tijdens zijn debuut.” Mourinho doelde op de knappe 1-0 tegen Manchester City vorig jaar februari, waarmee Bergwijn the Spurs uiteindelijk aan een belangrijke 2-0 overwinning hielp tegen de ploeg van Josep Guardiola. Ondanks enkele missers kon Bergwijn zaterdag rekenen op de complimenten van de Engelse media na de zege op Leeds.

“Ik heb er andere opdrachten bijgekregen dit seizoen”, vertelde de international van het Nederlands elftal eerder zelf over zijn situatie. “Ik moet vaker met de back van de tegenstander mee, dan is het lastiger om in scoringspositie te komen. Ik heb ook pech gehad. Een kans tegen Liverpool ging tegen de paal. Negen van de tien keer zou dat raak zijn. Als ik vaker in zulke situaties kom, maak ik er vanzelf een.” Voor Tottenham Hotspur wacht aanstaande dinsdag alweer de volgende wedstrijd, als de ploeg van Mourinho bezoek krijgt van Brentford in de strijd om de EFL Cup.