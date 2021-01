‘Juventus stelt ultimatum met voorstel voor jaarsalaris van tien miljoen’

Zondag, 3 januari 2021 om 12:35 • Chris Meijer • Laatste update: 12:52

Juventus is al een tijdje bezig om het contract van Paulo Dybala te verlengen. De 27-jarige Argentijnse aanvallende middenvelder heeft voorlopig nog een contract tot medio 2022, maar de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis verlopen moeizaam. Mocht Dybala niet voor het einde van het seizoen verlengen bij Juventus, wil de Italiaanse topclub hem komende zomer van de hand doen.

Dybala verdient momenteel zeven miljoen euro per jaar, maar wil na het ondertekenen van zijn nieuwe verbintenis een stuk meer gaan verdienen bij Juventus. La Vecchia Signora had hem in december een contractvoorstel gedaan met een jaarsalaris van tien miljoen euro. Dybala en diens entourage hebben dit aanbod echter naast zich neergelegd en zouden mikken op een hoger salaris. Juventus is echter niet van plan om zijn aanbod te verhogen.

Tuttosport schrijft dat Juventus wel bereid is om nog twee miljoen euro aan bonussen in het contractvoorstel op te nemen. Al met al zou Dybala daarmee volgens de berichten uit Italië na Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt de best verdienende speler in de selectie van de Italiaanse topclub kunnen worden. Sportief directeur Fabio Paratici gaat op korte termijn om de tafel met Dybala’s zaakwaarnemer Jorge Antun. Als er voor het einde van het seizoen geen akkoord wordt bereikt, wil Juventus de Argentijn komende zomer van de hand doen.

Juventus wil koste wat het kost voorkomen dat Dybala transfervrij de deur uitloopt. Als de situatie niet verandert, heeft la Vecchia Signora komende zomer de voorlaatste kans om wat te verdienen aan de 29-voudig Argentijns international. Dybala speelt sinds 2015 in Turijn, waar hij arriveerde nadat Juventus veertig miljoen euro overmaakte naar Palermo. Dit seizoen speelde hij voorlopig dertien officiële wedstrijden, waarin hij twee doelpunten verzorgde. De naam van Dybala werd afgelopen tijd meer dan eens gelinkt aan Paris Saint-Germain.