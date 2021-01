Chacón gelinkt aan opvallende transfer van Emmen naar Zuid-Amerika

Zondag, 3 januari 2021 om 11:47 • Laatste update: 12:19

Michael Chacón kan zich mogelijk opmaken voor een bijzondere transfer. Het Colombiaanse Futbolred weet te melden dat de naam van de 26-jarige middenvelder van FC Emmen gevallen is bij Atlético Nacional. Voetbal International schrijft dat er bij FC Emmen geen commentaar wordt gegeven op de vermeende belangstelling van de Colombiaanse topclub voor Chacón.

Chacón werd geboren in Colombia en kwam op zijn zesde naar Nederland. De middenvelder kwam al vroeg in de jeugdopleiding van FC Emmen terecht, waar sc Heerenveen hem op veertienjarige leeftijd weghaalde. In de academie van de Friezen groeide Chacón uit tot jeugdinternational voor Oranje Onder-15, Onder-16, Onder-17, Onder-18 en Onder-19. Met Oranje Onder-17 werd hij in 2011 Europees kampioen.

Hij slaagde er echter niet in om bij Heerenveen door te breken en verkaste zonder een minuut in de hoofdmacht te hebben gespeeld in 2015 naar FC Dordrecht. Twee jaar later keerde hij terug naar FC Emmen, met wie hij in zijn eerste seizoen direct naar de Eredivisie promoveerde. Chacón is in de Eredivisie al drie seizoenen in principe een vaste waarde in de formatie van trainer Dick Lukkien en speelde deze jaargang voorlopig dertien wedstrijden, waarvan negen als basisspeler.

Chacón heeft nog een contract tot het einde van het seizoen bij FC Emmen, maar wordt nu in Colombia genoemd als mogelijke versterking bij Atlético Nacional. De zestienvoudig Colombiaans kampioen is momenteel volgens Futbolred bezig aan een race tegen de klok om voor het begin van de competitie in januari zijn selectie te versterken. Zo worden Gary Kagelmacher (Peñarol), Yonatthan Rak (Montevideo City Torque), Cristian Palacios (Puebla FC) en Marcos Riquelme (Club Bolívar) naast Chacón genoemd als mogelijke versterkingen voor de tweevoudig winnaar van de Copa Libertadores.