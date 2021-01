Frank Wormuth moest vakantie in Duitsland halsoverkop afbreken

Zondag, 3 januari 2021 om 11:01 • Laatste update: 11:20

Frank Wormuth was eigenlijk van plan om de kerstdagen en de jaarwisseling bij zijn familie in het Duitse Freiburg door te brengen. De trainer van Heracles Almelo is vorige week echter halsoverkop teruggekeerd van zijn vakantie, omdat hem duidelijk werd dat je bij terugkeer in Nederland vijf dagen in quarantaine moest. Daardoor heeft Wormuth de jaarwisseling alleen doorgebracht, terwijl zijn familie in Freiburg achterbleef.

“Via de telefoon en Zoom was het nog best gezellig. Ik ben het gewend, en de rest van de familie ook”, geeft Wormuth te kennen in gesprek met TC Tubantia. De vakantie voor de Duitse oefenmeester begon op woensdag 23 december, nadat Heracles met 0-1 had gewonnen op bezoek bij FC Groningen. Wormuth is daarna naar Duitsland gereden en is uiteindelijk maar een paar dagen bij zijn familie geweest.

Toen Wormuth las dat je bij terugkomst in Nederland vijf dagen in quarantaine moest, besloot hij halsoverkop de auto te pakken en terug te rijden naar zijn Nederlandse woonplaats Wierden. Zodoende stond de trainer ‘gewoon’ op het trainingsveld bij de eerste training van Heracles in 2021, die zaterdag plaatsvond. Twee wegens de privacywetgeving niet nader genoemde spelers waren daar volgens TC Tubantia niet bij.

Eén speler werd tijdens de testronde voorafgaand aan de eerste training van 2021 positief getest. Een andere speler is nog in afwachting van een testuitslag en zit daardoor in quarantaine. Wormuth raakte in de eerste seizoenshelft zelf ook al besmet met het coronavirus en moest daardoor meerdere wedstrijden missen. De oefenmeester zal komende zaterdag normaal gezien wel op de reservebank zitten, als Heracles de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen Vitesse.