Benjamin Mendy bekent coronaregels te hebben gebroken met nieuwjaarsfeest

Zondag, 3 januari 2021 om 09:29 • Laatste update: 10:07

Benjamin Mendy heeft toegegeven zich niet aan de coronaregels te hebben gehouden rond oud en nieuw. The Sun wist al te melden dat de 26-jarige vleugelverdediger van Manchester City op oudejaarsavond teveel mensen ontvangen zou hebben in zijn huis in Mottram St Andrew, dat ten zuiden van Manchester ligt. Een woordvoerder van Manchester City bevestigt nu tegenover de Daily Mail dat Mendy de regels heeft overtreden en daarvoor zijn excuses heeft aangeboden.

“Benjamin en zijn partner hebben een chef-kok en twee vrienden uitgenodigd om oud en nieuw te vieren. Ben weet dat hij hiermee de coronaregels heeft gebroken en heeft spijt van zijn actie. Hij heeft een extra coronatest ondergaan en houdt Manchester City daarvan op de hoogte”, laat een woordvoerder van Manchester City weten aan de Daily Mail. Het gebied waar Mendy woont zit in de hoogste tier, waarmee de Engelse regering per regio de coronamaatregelen bepaalt op basis van het aantal besmettingen.

Dat betekent dat er geen mensen van buiten jouw huishouden of bubble mogen worden ontvangen. De neef en nicht van Mendy waren eveneens aanwezig, maar zij behoren net als de partner van Mendy tot zijn bubble en mochten derhalve aanwezig zijn. Dat gold niet voor de vriendin van zijn partner, die samen met haar partner op bezoek kwam. Bovendien nodigde Mendy een chef-kok uit om voor het zestal te koken en ook hij had volgens de coronaregels niet mogen komen.

The Sun meldde in eerste instantie dat iemand vrouwen met ballonnen buiten het huis van Mendy had zien lopen. Op de foto met zijn nicht die Mendy via Instagram deelde, waren dezelfde ballonnen te zien. De Daily Mail schrijft echter dat de Fransman deze vrouwen, die onuitgenodigd verschenen, niet heeft binnengelaten. Desondanks heeft Mendy zich met zijn wél uitgenodigde gezelschap niet aan de coronaregels gehouden. Het is nog niet duidelijk of Manchester City disciplinaire maatregelen gaat treffen tegen Mendy.

Kort voor de jaarwisseling werd de wedstrijd van Manchester City tegen Everton nog afgelast nadat Kyle Walker en Gabriel Jesus positief getest werden op het coronavirus. Mendy is overigens niet de eerste voetballer die in de fout gaat. Zaterdag kwamen er berichten naar buiten over een kerstfeest, waarop Sergio Reguilon, Giovani Lo Celso, Erik Lamela en Manuel Lanzini in een gezelschap van totaal achttien mensen aanwezig waren. Crystal Palace en Fulham doen tevens onderzoek naar een nieuwjaarsfeest waarop Luka Milivojevic en Aleksandar Mitrovic zich in een te groot gezelschap ophielden.