Loukili na hattrick: ‘Dan heeft hij pech, dan gaat hij die tattoo zetten ook'

Zaterdag, 2 januari 2021 om 23:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:41

Karim Loukili was zaterdagavond de grote uitblinker aan de zijde van Helmond Sport. De hangende vleugelspits tekende tegen FC Dordrecht (5-2 winst) voor drie doelpunten én een assist. Na afloop werd de 23-jarige Loukili, die zijn eerste hattrick uit zijn carrière maakte, door ESPN gevraagd naar een ludieke weddenschop die een supporter van Helmond Sport heeft afgesloten met betrekking tot hem.

Loukili had al meegekregen dat de Helmond-fan een belofte heeft gedaan. "Hij heeft een weddenschap afgesloten hoorde ik, dat als ik vijftien goals maak, dat hij dan een tatoeage van mij gaat zetten", aldus de voormalig speler van FC Utrecht, die na achttien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie op zes goals staat. Hij heeft dus nog twintig duels om er negen extra te maken en de tatoeage een feit te maken.

?? Fan: "Als Loukili er dit seizoen 15 maakt zet ik een tatoeage van hem." ?? Loukili: "Hold my beer." [En maakt een hattrick] #?? #heldor pic.twitter.com/dywOrInPbF — ESPN NL (@ESPNnl) January 2, 2021

De supporter sloot de weddenschap volgens de verslaggever van ESPN af in een dronken bui, maar daar heeft Loukili geen boodschap aan. "Dan heeft hij pech", lacht hij. "Als ik er vijftien maak, dan gaat hij hem ook zetten ook. Maar ik wilde gewoon boven de tien goals zitten dit seizoen, dat heb ik vorig seizoen uitgesproken. Dat is mijn doel. Alles wat erboven komt is mooi meegenomen."

Loukili beschikt over een aflopend contract bij Helmond Sport, dat door de Noord-Brabantse club eenzijdig met een seizoen kan worden verlengd. De aanvallende middenvelder weet nog niet waar zijn toekomst ligt. "Ik voel me hier thuis", aldus Loukili. "Ik heb tot nu toe een goed seizoen achter de rug. We gaan de komende maanden zien wat er gaat gebeuren. Ik weet het zelf nog niet, maar mijn ambitie is duidelijk. Ik besluit niet (over de optie in zijn contract, red.). Volgens mij is de deadline in april."

Hans Kraay junior sprak na afloop van de wedstrijd lovend over Loukili, die volgens de analist het niveau van Eredivisie-clubs als FC Groningen, PEC Zwolle en Heracles Almelo aan zou kunnen. "Mijn ambitie is om de Eredivisie in te gaan, natuurlijk. Ik was er dichtbij in het verleden", weet Loukili, die bij FC Utrecht en Sparta Rotterdam niet wist door te breken tot in het eerste elftal. "Ik moet me nu weer omhoog knokken. Ik ga lekker door waar ik mee bezig ben, en aan het eind van het seizoen zien we wel."