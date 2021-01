Almere City zet in topper tegen De Graafschap grote stap richting Eredivisie

Zaterdag, 2 januari 2021 om 22:57 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:09

Almere City FC heeft de topper tegen De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie in de slotminuten naar zich toegetrokken. Het team van trainer Ole Tobiasen sloeg zaterdagavond in extremis toe dankzij een rake kopbal van Thomas Verheydt: 1-0. Door de overwinning vergroot Almere City de voorsprong op de nummer drie uit Doetinchem naar acht punten en staat men nu in punten gelijk met koploper SC Cambuur.

De Graafschap begon goed, maar de thuisploeg nam het initiatief vervolgens volledig over. De ploeg van Mike Snoei mocht dan ook blij zijn dat het halverwege nog 0-0 stond, al was de eerste grote kans voor de bezoekers. Joey Konings verzuimde een strakke voorzet van Julian Lelieveld te verzilveren. Niet veel later kreeg Elias Sørensen de bal van Oussama Bouyaghlafen vlak voor het doel, maar hij kopte recht in de handen van Rody de Boer.

Na iets meer dan een half uur spelen ontsnapte De Graafschap na een gevaarlijke voorzet van Ryan Koolwijk. Ralf Seuntjens kon de bal met enig risico naast het doel koppen. Niet veel later eindigde ook een kopbal van Bouyaghlafen naast het doel van de Doetinchemmers. Het probleem van de bezoekers lag vooral in de opbouw, daar Almere City regelmatig al op het middenveld erin slaagde om de bal te veroveren.

Het niveau hield in de tweede helft niet over, ongetwijfeld omdat de wedstrijd onder hoogspanning stond. Het was van twee kanten slordig en daardoor duurde het ruim twintig minuten voordat het scorebord in beweging dreigde te komen. De Graafschap onderschepte de opbouw van Almere City, waarna Lelieveld de bal richting Elmo Lieftink stuurde. Hij schoot van dichtbij richting de linkerhoek, maar doelman Michael Woud redde katachtig.

De spanning was onverminderd hoog in het Yanmar Stadion, maar veel kansen creërden beide ploegen niet. In de laatste minuut van de officiële speeltijd ging het desondanks toch mis voor De Graafschap. De Boer kwam uit bij een hoekschop van Koolwijk, zat mis en Verheydt kopte de bal binnen: 1-0. In de extra tijd miste Toine van Huizen nog een dot van een kans op de gelijkmaker.