Reeks van Lucas Vázquez bij Real Madrid boezemt nog altijd angst in

Zaterdag, 2 januari 2021 om 22:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:03

Real Madrid heeft zich zaterdagavond hersteld van de halve misstap in de uitwedstrijd tegen Elche. Drie dagen na de 1-1 remise was het team van Zinédine Zidane in LaLiga met 2-0 te sterk voor Celta de Vigo. Lucas Vázquez tekende voor de openingstreffer en daarmee vergrootte hij zijn sublieme reeks. De aanvaller verloor niet één van de 25 officiële duels voor Real Madrid waarin hij trefzeker was: 21 zeges en 4 remises. Het andere doelpunt kwam op naam van Marco Asensio, die ook bij openingsgoal betrokken was.

Real Madrid en Celta werkten een goede eerste helft af. Het bezoek uit Vigo zette in de openingsfase goed druk en liet na om aan de leiding te gaan. Nacho Fernández was na vijf minuten de reddende engel toen Iago Aspas de bal langs Thibaut Courtois werkte maar niet op de verdediger had gerekend. Een belangrijk moment, daar het team van Zidane in de tegenaanval op voorsprong kwam. Asensio werd aan de linkerkant gelanceerd en uit diens voorzet kopte Vázquez bij de tweede paal de openingstreffer binnen: 0-1.

Een hard gelag voor Celta, dat in de eerste helft weliswaar 59 procent balbezit had maar op de kans van Aspas amper gevaarlijk was. Alleen toen een bal via Raphaël Varane net naast het doel ging, was er enige zenuwen bij Real Madrid. De bezoekers claimden na nog geen half uur spelen een handsbal van Ferland Mendy, maar daar wilde de arbiter noch de VAR aan. Real Madrid kwam op zijn beurt niet verder dan een goed schot van Daniel Carvajal, maar tot een ruimere voorsprong leidde dat niet.

Real Madrid kwam nog geen tien minuten na rust op 2-0, enkele minuten na het uitvallen van Aspas. Na een veroverde bal van Luka Modric kwam het leer via Casemiro en Vázquez terecht bij Asensio, die tegendraads afwerkte. Celta had ook in het restant van het duel meer balbezit, maar was tegelijkertijd ook slordiger. Dat resulteerde niet in meer tegengoals. Asensio, die voor het eerste sinds 19 juli 2020 trefzeker was, maakte na 73 minuten plaats voor Eden Hazard en in de slotminuten kregen ook Martin Ödegaard, Vinicius Junior en Federico Valverde nog speeltijd.

Real Madrid overnacht door de overwinning als koploper van LaLiga, met 36 punten uit 17 duels. De koppositie geeft echter een enigszins vertekend beeld, daar stadsgenoot Atlético Madrid een punt én drie wedstrijden minder heeft. Het team van Diego Simeone speelt zondag uit tegen Deportivo Alavés.