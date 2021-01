Trippier en Atlético krijgen uitstekend nieuws van FIFA over megaschorsing

Zaterdag, 2 januari 2021 om 21:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:00

De megaschorsing die Kieran Trippier in december opgelegd kreeg door de Engelse voetbalbond (FA), houdt voorlopig geen stand bij de FIFA, zo meldt El País. De wereldvoetbalbond schort de schorsing van tien weken voor de dertigjarige rechtsback, die hij kreeg vanwege het overtreden van de gokregels, op. Trippier is daardoor de komende tijd gewoon inzetbaar voor Atlético Madrid.

De FIFA heeft besloten om de schorsing voorlopig uit te stellen tot maart. Atlético Madrid heeft daardoor de tijd om de schorsing van de FA aan te vechten bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS). Trippier mist in principe wel de uitwedstrijd van Atlético Madrid zondag bij Alavés, omdat de Engelsman door trainer Diego Simeone niet is opgenomen in de wedstrijdselectie. Die beslissing zou nog teruggedraaid kunnen worden.

Trippier kreeg de schorsing van tien weken opgelegd naar aanleiding van het overtreden van de Engelse gokregels. De vleugelverdediger zou vorig jaar informatie over zijn transfer van Tottenham Hotspur naar Atlético Madrid hebben verstrekt aan derden, waarna daar weddenschappen op werden geplaatst door die derden. Trippier zelf heeft de aantijgingen altijd ontkend. "Ik wil duidelijk maken dat ik als profvoetballer nooit een voetbalgerelateerde weddenschap heb geplaatst, noch financieel voordeel heb gehaald uit weddenschappen van anderen", aldus de Engelsman vorig jaar in de Britse pers.

In Spanje klonk direct felle kritiek van Simeone op de schorsing voor Trippier. "Het is totaal onjuist richting Atlético", aldus Simeone eerder tegenover The Guardian. Saillant detail: Atlético speelt in de achtste finales van de Champions League tegen het Engelse Chelsea. "Het is de Engelse bond die nu profiteert. Maar dezelfde bond heeft dit oordeel geveld. Hopelijk kan er nog eens worden gekeken naar deze situatie, niet in de laatste plaats waarom wij de prijs zouden moeten betalen voor iets waar wij niets mee te maken hebben."