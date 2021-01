Mourinho kocht cadeau voor coronazondaar Reguilón: ‘We zijn teleurgesteld’

Zaterdag, 2 januari 2021 om 21:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:09

José Mourinho heeft zich uitgelaten over het kerstfeest waar drie spelers van Tottenham Hotspur bij aanwezig waren. Sergio Reguilón, Giovani Lo Celso en Erik Lamela kwamen zaterdag negatief in het nieuws nadat een foto was uitgelekt waarop te zien was dat het drietal in een groot gezelschap kerst had gevierd op 25 december. Mourinho was met name teleurgesteld in Reguilón, die hij een speenvarken cadeau had gedaan.

Reguilón kreeg van Mourinho een leitao, een stuk speenvarken aan het spit, als kerstgeschenk nadat zijn manager had gehoord dat de verdediger alleen was met de kerstdagen. “We hadden training om drie uur en toen ik terugkwam lag er een doos op mijn stoel”, vertelde Reguilón nog vlak voor de kerstdagen. “Ik opende het en het bleek een speenvarken. Hij zei: ‘Ik weet dat je alleen bent met kerstmis. Nu hoef je niet te koken en krijg je goed te eten.’”

“Ik gaf hem een geweldig cadeau”, erkende Mourinho na afloop van de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Leeds United. Het drietal kwam zaterdagmiddag niet in actie namens Tottenham. “Ik hoorde dat hij de kerst alleen zou doorbrengen en gaf hem een Portugees speenvarken, maar zoals je hebt kunnen zien was hij niet alleen. We zijn teleurgesteld als club omdat we de spelers op de hoogte hebben gebracht van alle coronamaatregelen. Het was een negatieve verrassing voor ons.”

Naast Reguilón, Lo Celso en Lamela was ook Manuel Lanzini op het feest aanwezig. De middenvelder van West Ham United werd vrijdag ook buiten de basis gehouden bij zijn ploeg, maar kwam een kwartier voor het einde van de wedstrijd wel binnen de lijnen tegen Everton (0-1 winst). “De zaak is intern behandeld en Manuel is sterk herinnerd aan zijn verantwoordelijkheden”, liet West Ham in een verklaring weten. “De club hanteert een zo hoog mogelijke standaard met de coronamaatregelen, dus we zijn teleurgesteld door de actie van Manuel Lanzini.”

Londen zit momenteel in het hoogste tier, waarmee de Engelse regering per regio de coronamaatregelen bepaalt op basis van het aantal besmettingen. In andere regio’s was het mogelijk om tijdens eerste kerstdag samen te komen met maximaal drie huishoudens, maar dat gold niet voor Londen. Daar was het verboden om mensen uit andere gezinnen te treffen. In totaal bestond de groep waar de spelers aanwezig waren uit achttien mensen, waaronder twee kinderen en een baby.