‘Zelfs een alien die op aarde landt ziet direct dat de VAR voor Real Madrid is’

Zaterdag, 2 januari 2021 om 21:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:15

Joan Laporta deelt opnieuw een steek onder water uit aan Real Madrid, in de hoop dat het zijn kansen op het presidentschap bij Barcelona zal vergroten. De preseskandidaat is ervan overtuigd dat de Koninklijke vaak bevoordeeld wordt door de VAR. "Zelfs een alien die op aarde landt ziet direct dat de VAR voor Real Madrid is", aldus Laporta tegenover Marca.

Real Madrid heeft de laatste weken enkele keren het geluk aan zijn zijde gehad als het gaat om beslissingen van de videoscheidsrechter. Tegen Athletic Club (3-1 winst) kreeg Inaki Williams bij een 0-0 stand geen penalty, toen hij door Daniel Carvajal in de rug werd geduwd. Ook tegen Eibar (1-3 zege) kwam Real Madrid goed weg, toen een bal tegen de arm van Sergio Ramos in het eigen zestienmetergebied onbestraft bleef. "Real won in Eibar met de zoveelste hulp van de VAR", was vervolgens de kop van de Catalaanse krant Sport.

Eerder kwam Laporta al in het nieuws met een ludieke actie rond het Santiago Bernabéu in Madrid. De bestuurder, tussen 2003 en 2010 ook al de president was van Barcelona, had een billboard laten plaatsen op ongeveer tweehonderd meter afstand van het stadion. "De poster geeft blijk van onschuldige humor en ironie", zegt Laporta. "“Het is niet om te provoceren; het is om mijn profiel te benadrukken. Ik denk dat ze het met humor en sympathie hebben opgepakt."

Ook beloofde Laporta eerder om Héctor Bellerín van Arsenal naar Barcelona te halen, indien hij verkozen wordt. Victor Font, een andere presidentskandidaat, maakte zelfs al bekend wie zijn beoogde bestuurders zijn, en kreeg daarop een afkeurende reactie van Jordi Cruijff, die blijkbaar niet ingelicht was. "Ik heb mijn eigen project", zegt Laporta. "Ik heb drie namen in mijn hoofd voor de functie van technisch directeur, maar ik trap niet in de val om namen te noemen."

Laporta wil voorlopig ook niet ingaan op andere spelers die mogelijk onder zijn bewind aangekocht zullen worden. "Alle zaakwaarnemers bellen me", zegt de presidentskandidaat. "Ik ken ze allemaal en ze willen dat ik weer president word, maar ik heb ze verteld dat ik het voorlopig niet over spelers of coaches heb." Laporta wil verder niet ingaan op zijn kansen bij de verkiezingen. "Of ik favoriet ben? Daar denk ik niet over na. Ik ben optimistisch en heb een winnaarsmentaliteit."